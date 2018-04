Amenazas con arma de fuego en hinchada local

A las 17:30 de la víspera, en momentos en que los clubes 9 de Julio y Deportivo Ramona disputaban un partido de fútbol en una fecha de la Liga Rafaelina, en el estadio local “Germán Soltermam”, personal policial de la Comisaría 2ª debió intervenir cuando se disputaban 25 minutos del segundo tiempo, ya que observaron en la tribuna local una escaramuza entre los mismos simpatizantes del Club 9 de Julio.Ante esta situación, la Policía arribó rápidamente al sector en cuestión, donde pudo identificar a Maximiliano M., de 38 años, quien manifestaba que había sido amenazado con un arma de fuego por otro sujeto que conoce de la misma hinchada llamado Juan C., y que luego de que se increparan entre sí, se dio a la fuga hacia la puerta de acceso a plateas.Allí, dos efectivos que se encontraban en el sitio mencionado, observaron a dos varones que iban corriendo hacia la puerta por lo que obstaculizaron su paso, logrando interceptar a uno de ellos que fue identificado como Gustavo Carlos C., de 27 años, quien quedó retenido en el lugar para luego ser trasladado por averiguación de antecedentes (Art. 10 Bis Ley Orgánica Policial) por personal del Comando Radioeléctrico.Al mismo tiempo otro uniformado salió en persecución de quien huyó por calle Pellegrini hacia el oeste -Juan C.- y al llegar a la intersección con calle Avanthay, el agente observó que el mismo descartó un elemento, arrojándolo hacia el aire y cayendo arriba del techo de una vivienda, mientras que quien huía logró concretar la fuga en dirección al Hospital Jaime Ferré.El elemento descartado por el fugitivo fue un arma de fuego pistola calibre 22 marca Bersa con un proyectil en recámara y 7 proyectiles en el cargador, que fue secuestrado por los agentes.Cabe destacar que los tres varones que protagonizaron los incidentes son simpatizantes del Club 9 de Julio, ya que estaban vestidos con indumentaria del club, y según lo expuesto por Maximiliano M. el incidente se generó a raíz de unos problemas que tiene él con Gustavo Carlos C., y que luego de que se increparan quien salió a la defensa de este último fue Juan C., que lo amenazó con el arma de fuego.Actuó en el lugar personal policial de la Comisaría Nº 2, en tanto que los cargos provisorios hacia el o los imputados son por “violación a la Ley del Deporte”, “portación Indebida de arma de fuego de uso civil”.Ante esta situación cabe preguntarse cómo entró el arma a la tribuna de hinchas, siendo esta una situación anómala, y si se están realizando los cacheos y controles necesarios para asegurar la tranquilidad dentro de la cancha, situación esta que debería ser la natural en un cotejo futbolístico.Efectivos de Cuerpo Guardia de Infantería, con colaboración del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada procedieron a la aprehensión de tres varones de 18, 20 y 24 años por estar involucrados en una gresca de magnitud suscitada en barrio 17 de Octubre en horas de la madrugada de ayer, trasladándose a los sujetos a sede policial a los fines pertinentes.Según datos extraoficiales proporcionados por un vecino del sector en el lugar se escucharon numerosas detonaciones de arma de fuego, corridas y gritos entre personas que estaban fuera de si, agrediéndose entre ellos, en un número no inferior a las 20 personas.