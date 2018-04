"Son como amantes que se han vuelto a encontrar"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Antes de recibir al jefe de Estado español, Mariano Rajoy, el presidente Mauricio Macri resaltó que la Argentina "está visible de un modo histórico en el mundo" y que ambas naciones "son como las de dos amantes que se han vuelto a encontrar".Ambos mandatarios se reunirán este lunes en la Casa Rosada para hablar, entre otras cosas, de las relaciones bilaterales y de las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE)."Tuvimos un cortocircuito absurdo de unos años que está resuelto. El nivel de afecto que recibí en la visita a España fue tanto que hasta dudé en quedarme ahí a vivir para siempre. Era una cosa exagerada. Espero volver. Se dice que segundas partes nunca fueron mejores, pero aunque sea la mitad del recibimiento que tuve valdrá la pena", comentó sobre la actualidad entre los dos Estados.Macri resaltó que la Argentina "está desempeñando un papel importante en el mundo" y consideró que su administración es "un ejemplo de que se puede salir en democracia de un sistema de populismo absoluto, evitando una crisis terminal y generando oportunidades diferentes de progreso"."Por eso hoy nuestro país está visible de un modo histórico en el mundo. Pero lo que a mí me apasiona es Argentina. Mi vocación es dar todo por ayudar a los argentinos a construir un proyecto de futuro, esa oportunidad de sentir que su vida mejora todos los días pero a partir de su esfuerzo personal, no porque alguien le regale algo", destacó.Además, el Presidente consideró que "la participación activa de España en todo el mundo iberoamericano es siempre positiva", por lo que sería "bienvenida" una colaboración entre Madrid y Buenos Aires de cara a un liderazgo en las relaciones entre Europa y Sudamérica."Creo que este viaje refuerza todo lo bueno que tenemos entre Argentina y España. Estoy muy contento con la visita de un amigo como Mariano Rajoy, al cual se va a sumar otro amigo, el Rey Felipe, que vendrá el año próximo (al Congreso de la Lengua de Córdoba)", comentó Macri al respecto.Durante una entrevista con corresponsales del diario ABC de Madrid, el Presidente resaltó que hay "una agenda intensa en todos los campos" con el Gobierno de su par ibérico."Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que esta es su casa. No van a encontrar en el mundo un país que los reciba con tanto afecto", adelantó el líder de Cambiemos.b Por otra parte, el jefe de Estado argentino aseguró que "esta es la vez que estuvimos más cerca de llegar a un acuerdo" entre el Mercosur y la Unión Europea, por lo que confía en que se pueda aprovechar "esta oportunidad"."Es difícil saber para cual de los dos es mejor, porque es tan beneficioso para ambos bloques que es difícil ver a quién le va a beneficiar más. Creo que Europa necesita una unión con un bloque con tanto potencial como el nuestro y nosotros también necesitamos una hoja de ruta, con ese acuerdo UE-Mercour, que priorice el comercio y el flujo de inversiones", señaló.