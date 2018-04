Con Vaca Muerta a la cabeza, ¿toma cuerpo la "lluvia de inversiones"?

El empresariado vinculado al mundo energético parece haberse convencido tras el triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones de medio término de que el rumbo económico está consolidado, y eso explicaría que en las últimas semanas se empezaran a hacer visible las prometidas inversiones.Uno de los estudios más consultados sobre las necesidades de inversión en Vaca Muerta para desarrollar la producción de gas y petróleo en el país plantea que se necesitarán unos U$S 120.000 millones entre 2016 y 2030. El trabajo, publicado por el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, dice que se requerirán unos 8.000 millones de dólares anuales, y a la misma conclusión llegó la agencia de información financiera internacional IHS Markit.En el megayacimiento de energía no convencional se estima que ya se invirtieron más de 11.000 millones de dólares, sumados al impulso del proyecto de concretar la traza del tren hacia la zona de Vaca Muerta, en Neuquén.La potencialidad y la importancia de Neuquén en la matriz gasífera nacional quedó confirmada con la puesta en marcha y la ampliación de la capacidad de producción en la planta de Tecpetrol en Fortín de Piedra, que permitirá la próxima conexión de 6,5 millones de metros cúbicos por día.Así, las inversiones en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta empezaron a consolidarse en las últimas semanas y todo indica que la Argentina va camino de recuperar la soberanía energética perdida por las políticas kirchneristas.En el Gobierno brota el entusiasmo: un informe sobre el mercado energético indica que Vaca Muerta representa la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.Su explotación permitiría dar vuelta el déficit energético y convertir a la Argentina en una potencia productora de gas y petróleo.En Vaca Muerta la Argentina cuenta con 802 billones de pies cúbicos de gas no convencional y 27.000 millones de barriles de petróleo no convencional "técnicamente recuperables", según los últimos datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos.Solo China posee mayores recursos de gas (con 1.115,2 billones de pies cúbicos), mientras que los Estados Unidos (78,2 mil millones de barriles), Rusia (74,5 mil millones) y China (32,2 mil millones) lideran el ranking de petróleo.Entre las compañías argentinas, TGS ya empezó a darle forma a un gasoducto clave para el futuro del megayacimiento.La primera etapa prevé un trazado de 92 kilómetros de extensión y una inversión de 250 millones de dólares.Desde esa transportadora hay una visión coincidente con las principales petroleras que operan en el yacimiento de Vaca Muerta, al entender que el desarrollo del shale gas será relevante para cubrir las declinaciones de los convencionales, contribuir al abastecimiento del crecimiento de la demanda con recursos propios y sustituir la importación de energéticos.Hasta ahora, una de las inversiones más fuertes es de la petrolera Shell, por 1.500 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar una producción de 40 mil barriles de crudo diarios en 2020. La compañía holandesa espera multiplicar por diez los 4.000 barriles diarios de crudo que obtiene en la actualidad en la Cuenca Neuquina.En la actualidad, el yacimiento no convencional de Vaca Muerta entrega en total cerca de 50 mil barriles diarios. En Vaca Muerta ya se desarrollan 26 proyectos operados por grandes empresas, como YPF (siete proyectos), Pan American Energy (cuatro), Exxon (tres), Total (tres) y Tecpetrol (dos), entre otras, por unos U$S 7.000 millones.De acuerdo con la información de la cartera de Energía nacional, las inversiones en Neuquén en no convencionales totalizaron U$S 3.100 millones, mientras que si se agregan los convencionales las inversiones rondaron los 4.000 millones.YPF y sus socios anunciaron el desembolso de otros U$S 1.525 millones para sumar a la inversión global en esa zona, para el desarrollo de 12 pilotos, 9 operados por YPF y otros tres por sus socios.Entre tanto optimismo por Vaca Muerta, Mauricio Macri se prepara para recibir a Mariano Rajoy, el jefe de Gobierno español. Como bienvenida, el presidente argentino ya dijo que fue un "error muy grande" lo que calificó como una "confiscación" y posterior "expropiación" de YPF por parte del kirchnerismo.La compañía fue reestatizada en el 2012, cuando Cristina Fernández gobernaba como si fuese a quedarse en forma eterna al frente del poder en la Argentina, agrandada por el 54% de los votos recibidos en los comicios del 2011.Macri aguarda que Rajoy no sólo ratifique el respaldo español a la nueva etapa de apertura que atraviesa la Argentina.El mandatario argentino espera que empresas de capitales españoles se sumen a la ola de inversiones en el sector energético, y que pueda haber sorpresas, también, para Vaca Muerta.