La deuda y los maestros, las claves de esta semana

"Objetivamente ya hay un incumplimiento del consenso", dijo el Ministro de Economía Gonzalo Saglione al referirse al plazo del 31 de marzo impuesto por el Gobernador Lifschitz en el Consenso Fiscal para que la nación defina el monto de la deuda por detracciones ilegales de coparticipación y los modos de pago.Saglione, ante la consulta sobre la propuesta del gobierno central de pagar con obra pública parte de la deuda, pidió "no discutir públicamente" esa cuestión; pero fue el intendente de Santa Fe José Corral el que metió presión - e inquina política - al pedirle al Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich que el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé (una obra que costaría unos 3.000 millones de pesos) forme parte del pago de la deuda.Corral sabía que sólo contribuiría al malestar general, pues esa es una obra comprometida por el gobierno nacional desde el año 2007.Saglione había aclarado que "Las obras que se vayan a ejecutar con los recursos que nos corresponden serán priorizadas por el gobierno de la provincia". Y claramente no hay intenciones de que figure dicho puente. Si bien el Ministro de Economía dejó entreabierta una puerta al deducir que "si uno lo circunscribe a la actual gestión de gobierno (nacional), tuvimos niveles muy bajos de inversión pública nacional; alrededor de 1.400 millones de pesos en el 2016 y en 2017. Nosotros aspiramos a que ese monto se vea fuertemente incrementado en el marco de este acuerdo".Los maestros están en un problema; y lo saben. Sergio Romero de UDA pide tener una "visión nacional" del conflicto docente, ya que AMSAFE y ATE (los sindicatos díscolos en Santa Fe) están discutiendo posiciones políticas nacionales. Ambos simpatizan con Unidad Ciudadana.Los representantes gremiales de AMSAFE que regresaron de Neuquén, adonde fueron para homenajear al colega asesinado Carlos Fuentealba regresaron convencidos de que ya no pueden tirar más de la cuerda en Santa Fe. Hablaron con sus colegas de otras Provincias. Solo aguardan a que el raciocinio negociador de la dirigencia de AMSAFE no los precipite al vacío.Esta semana el gobierno los llamará de nuevo a reunión. Ya lo anticipamos en estas líneas la semana pasada: Miguel Lifschitz está dispuesto a abrirles un ventiluz para que, atrapados y sin salida no se auto lesionen.Si los dirigentes no deponen su intransigencia, quedarán al borde de un peligroso desgaste gremial que sería muy bien aprovechado por los sectores más radicalizados del sindicato.