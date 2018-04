Plata para Los Pumas 7

Hong Kong terminó con final feliz para el Seleccionado argentino de Seven. En la final por el quinto puesto, Argentina se tomó revancha del partido disputado en la fase de grupos y derrotó a Estados Unidos por 14 a 12. Previamente, los dirigidos por Santiago Gómez Cora habían vencido a España por idéntico resultado, mientras que en el primer compromiso del día Fiji había sido el verdugo (40 a 14).En el encuentro decisivo, Argentina se mostró mejor físicamente que su rival. La entrega de los capitaneados por Gastón Revol fue la principal arma para prevalecer ante un rival que no pudo imponer condiciones. Los tries de Osadczuk y Alvarez Fourcade marcaron el camino para ponerse 14 a 0. Carlin Isles descontó en dos ocasiones y puso el partido 14 a 12.Fue festejo argentino para cerrar un torneo de la mejor forma y mejorar un puesto en la tabla de posiciones, quedando cuartos debajo de las potencias: Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda. Será tiempo de esperar el sorteo de grupos para el Mundial de San Francisco y enfocarse primero en Singapur, próximo evento que tendrá el Circuito Mundial.VICTORIA JUVENILEl seleccionado M-18 de Santa Fe, que tiene la presencia de cuatro juveniles del CRAR, ganó ayer ante Salta por 24 a 5 en el comienzo del Concentrado en la capital provincial (cancha Universitario). Fue titular Octavio Capella y luego ingresó Gabriel Morales.El venidero miércoles, a las 16:10, Santa Fe jugará con Santiago del Estero. Del torneo, a priori se retiró Buenos Aires debido a un accidente de tránsito sufrido por su delegación el sábado cuando viajaba hacia Santa Fe.