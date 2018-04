La Pascua y sus remezones

Han pasado las Pascuas, semana santa, sus actos religiosos con crucificciones ( ficticias por supuesto) de todo tipo. Ninguna ascensión pues, (por ahora), los únicos que andan por los cielos son los aviones.Y la vida continúa y pareciera retomar su ritmo normal, quedando solo el recuerdo de esa conmemoración que evoca el paso por la tierra de aquel gran ser que conocemos como Jesús de Nazaret, y que marcó un hito espiritual tan profundo, que aún hoy, a 2.000 años de su desaparición física, sigue señalando rumbos de crecimiento interior, lamentablemente lejanos al real entendimiento de nuestra raza, sea la religión que fuere, del continente en que viva, pero aún sin mente abierta a los caminos que nos marcó el Nazareno.¿Que recuerdo nos queda hoy de la Pascua de 2018?; muy probablemente el asado que comimos, la reunión familiar, la visita a los amigos, el viaje que hicimos aprovechando el feriado largo. ¿Y los preceptos por lo cual deberíamos encauzar el real sentido crístico?...'¡Ni por las tapas!.Entonces no lamentemos nuestra situación personal. Ella es el fruto de lo que aquel gran ser predicaba". Tras el pensamiento llega el sentimiento, y luego la acción. realidad de nuestro destino. Nada ni nadie puede penetrar en nuestra mente si somos capaces de elegir aquellas ideas cuyo contenido no perjudique a nuestros semejantes. No necesitamos salir corriendo a arreglar el mundo; el mundo se arregla solo. Nosotros debemos controlar el mundo que existe bajo nuestra piel, pues si no ponemos remedio a nuestro pensar, con seguridad habremos tomado el rumbo equivocado.¿Cómo lograr dominio y control adecuados?...Allí está el verdadero sentido del Hombre de Galilea, que deberiámos encauzar e insertar en nuestara mente, a fin que, ( no so9lamente en la Pascua) todos los días transcurran felizmente en compañía de nuestra conciencia que seguramente estará en paz.¡Ah !, ¡qué bueno tener la mente limpia a través de nuestro librepensamiento contorolado!. Puede que sea la más imperecedera y luminosa riqueza de la Tierra.