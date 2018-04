En septiembre, el Repechaje

El match con Chile quedó atrás, fue victoria con sufrimiento e incertidumbre. No le sobró nada al equipo argentino, que recién pudo festejar en el quinto punto, cuando Christian Garín mandó la bola afuera y ahí desató el festejo loco, desenfrenado dentro y fuera de la cancha. Las 6.000 almas que colmaron el Aldo Cantoni no paraban de gritar y saltar, para resaltar el comportamiento del público en esos días, un verdadero ejemplo de corrección deportiva, simpatizantes de Chile, con la camiseta de su país, mezclados con los argentinos en diferentes sectores del estadio. Cuando se quiere, se puede y cuando la organización se hace con responsabilidad y profesionalidad, las cosas salen bien.¿CON QUIEN JUEGA ARGENTINA?Hay que esperar el sorteo para saber quién será el rival. Habrá 16 equipos que buscarán los 8 lugares para llegar al grupo mundial. Estos se definieron con los que perdieron en la primera ronda de la Davis, más los que este último fin de semana ganaron en sus respectivas zonas. El grupo quedará dividido en dos zonas según su ranking, este es un dato no menor, porque Argentina al haber levantado la Ensaladera en el 2016, aún está en el puesto 2° del ranking y así evitará a Gran Bretaña (4), Australia (6), Suiza (7), Serbia (8), Canadá (15) y Holanda (16), estos últimos son los que perdieron en la ronda inicial en el Grupo Mundial. Tampoco podría chocar con República Checa (14), que viene de la zona de Europa.Los que sí podrían ser rivales en el repechaje son Hungría, India, Uzbekistán, Suecia, Austria y Colombia, con la mayoría de estos rivales, el juego se hará en casa. Si el rival es Japón o Bosnia/Herzegovina habrá sorteo de la sede, porque nunca hubo partido entre sí.EQUIPO LIMITADOGanó y eso es lo importante. Duele haber ganado la Ensaladera de Plata en el 2016 y al siguiente perder la categoría. Muchas preguntas o dudas durante la serie en San Juan por la no presencia en el equipo de varios jugadores. Las peleas o egos personales siempre salen a flote, no tener a un doblista de la calidad de Horacio Zeballos en el equipo, pareciera un despropósito.La respuesta, todos indican que el motivo son problemas con el capitán del equipo. Delbonis dicen que estaba lesionado, Mayer no está y las explicaciones son confusas y Juan Martín Del Potro, según sus declaraciones renunció a jugar por Copa Davis porque ya la ganó, una explicación difícil de entender, más allá que él es dueño de decidir jugarla o no.Sin ánimo de entrar en comparaciones, siempre odiosas, este fin de semana jugaron en Valencia España-Alemania por cuartos de final, Rafa Nadal, que es otra vez número 1, hacia desde el Abierto de Australia que no jugaba por lesión, pero estuvo presente y ganó los dos singles que jugó, este domingo le pegó un paseo bárbaro a Alexander Zverev (5) que venía con un ritmo de competencia perfecto. Ah una cosa más, Rafa Nadal ganó 4 veces la Copa Davis. Esto viene a cuento que más allá del rival en septiembre, Daniel Orsanic deberá armar el equipo con los mejores jugadores del circuito y sería muy saludable que todos ellos estén a disposición del capitán, dejando egos y miserias personales y así evitar pasar los mismos sobresaltos que con Chile.Por el grupo mundial, las semifinales entre el 14 y 16 de septiembre la jugarán Francia-España y Croacia -EE.UU.