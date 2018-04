Miguel Baldoni impuso el ritmo en Tafí del Valle

En Tafí del Valle, una de las principales ciudades turísticas de Tucumán y que cuenta con la particularidad de tener uno de los mejores microclimas del mundo, el puntano Miguel Baldoni (Ford Fiesta MR) cortó su sequía de victorias dentro del Rally Argentino, al imponerse en esta segunda presentación del calendario 2018."Quien no ganó nunca una carrera aún no sabe lo que se siente. Pero el que ya lo hizo, se desespera por volver a hacerlo", dijo Gustavo Franchello, el navegante y quien conoce mejor que nadie a Baldoni tras muchos años de recorrer juntos los caminos. Y todos sabían de las ganas de Miguel de volver a ganar dentro de la clase mayor, algo que no hacía desde el Rally de San Luis, con el que se había iniciado la temporada 2015.Esta vez, empezó y terminó la prueba con el pie derecho. Tomó el control en el segundo parcial y no lo abandonó más. Batalló cuando debió hacerlo, y cuidó cuando la situación lo requirió. Encima nadie pudo consolidarse como escolta, en particular ayer, con las bajas de Federico Cadamuro (Ford Fiesta MR) y de David Nalbandian (Chevrolet Onix); quien protagonizó un espectacular vuelco, felizmente sin consecuencia para quien fue uno de nuestros mejores tenistas en el máximo nivel internacional.El tucumano Gerónimo Padilla admitió no sentirse conforme con el rendimiento del Peugeot 208 MR, aunque siendo regular pudo rescatar un excelente segundo lugar, que le permitió acceder al liderazgo en el Campeonato de Pilotos.Por su parte, el catamarqueño Augusto D'Agostini se metió tercero (VW Gol MR) y completó el podio en Tafí del Valle.1º Miguel Baldoni - Gustavo Franchello (Ford Fiesta MR), en 1h31m07s; 2º Gerónimo Padilla - Nicolás García (Peugeot 208 MR) a 1m32s8d; 3º Augusto D'Agostini - Marcelo Der Ohannesian (VW Gol MR) a 2m19s1d; 4º Luis Arceluz - Ezequiel Queralt (Mitsubishi Lancer Evo X) a 2m50s4d y 5º Federico Villagra - José Díaz (Ford Fiesta MR) a 3m54s4d.Gerónimo Padilla 71 puntos; Nicolás Díaz 60; Miguel Baldoni 59; Augusto D'Agostini 24 y Lucio Alvarez 21.del 18 al 20 de mayo, Rally de Cutral Co y Plaza Huincul (Neuquén).