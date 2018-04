Ganaron el CAI y la Crema

Independiente le ganó a Argentino Quilmes por 69 a 51, mientras que Atlético hizo lo propio ante Peñarol por 74 a 41, en los partidos que completaron este domingo la tercera fecha del torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.En el gimnasio Carlos Colucci, los parciales fueron 13 iguales, 29-25 y 51-36, favorables al elenco dirigido por Leonardo Barberis, que en el segundo tiempo fue notoriamente superior a la escuadra de Mario Bircher y terminó consiguiendo la primera victoria de la temporada. El regresado al CAI, Santiago Caligaris, y Néstor Bruneri, con 18 puntos ambos, fueron los goleadores del local y el juego. Además, Facundo Trinchieri sumó 10 y Luciano Volta 9, entre los principales anotadores. Por el lado cervecero, Francisco Armando consiguió 12 puntos, Gabriel Peterlín y Agustín Leonardi 11.De tal modo, las posiciones quedaron así:, Unión, 9 de Julio y Atlético 5 puntos; Peñarol 3.Libertad 6 puntos; Ben Hur, Independiente y Quilmes 4.9 de Julio vs. Unión; Peñarol vs. Atlético; Ben Hur vs. Libertad y Quilmes vs. Independiente.FINAL FEMENINALa definición entre los seleccionados de Noroeste y Rafaela por el Provincial femenino U 17 de básquetbol, que debía jugarse ayer a las 12, quedó postergada para el martes a las 21 en CACU de Ceres, tras el temporal que azotó el norte santafesino. Las cuatro delegaciones junto con la Federación decidieron que ante los importantes problemas de humedad tanto en las instalaciones de CACU como en la de Central Olímpico, no se disputen los partidos este domingo para no arriesgar el físico de las jugadoras.OTRA GRAN NOCHE DE MANUEmanuel Ginóbili tuvo el sábado una actuación para el recuerdo y fue fundamental para que San Antonio derrrote a Portland por 116 a 105 y quede a un solo triunfo de los playoffs. Por tercera vez terminó un partido con un 100% de eficacia, lanzando 7-7 de cancha.En las anteriores dos ocasiones solo había tomado cuatro lanzamientos, por lo que sin dudas este fue su rendimiento más eficaz. En total, Ginóbili finalizó con 17 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 1 robo, 4-4 en dobles y 3-3 en triples durante 19 minutos.