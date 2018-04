Alerta en el Municipio por brusca caída de fondos coparticipables

En la Tesorería de la Municipalidad de Rafaela se encendieron las alarmas: el monto de la segunda cuota de la coparticipación de marzo fue 37 por ciento menor que la de febrero pasado. ¿Cuánto representa en dinero? Cinco millones de pesos, según admitió ayer el intendente, Luis Castellano, en diálogo con LA OPINION."Nos llegaron 5 millones menos en marzo, es una fuerte caída en relación a los valores que veníamos percibiendo. Esto nunca lo vi desde que soy Intendente. Es un descuento unilateral inesperado. En principio se debe a que la Nación giró mil millones de pesos menos a la Provincia y esta a su vez a los municipios y comunas, pero no tenemos mayor información", manifestó Castellano. "Estamos muy preocupados por esta situación, pero todavía no contamos con mayores datos para hacer un análisis o impulsar algún planteo, es muy reciente ya que el viernes recibimos la transferencia", agregó el Intendente en el marco de una entrevista pautada inicialmente para hacer un balance de la buena noticia que fue el acuerdo de las paritarias entre los gremios municipales y los municipios y comunas."Otra vez los municipios son variables de ajuste, estas son las cosas que hacen difícil los acuerdos, sostenerlos y proyectar en el tiempo", lamentó Castellano, que no se olvidó del Concejo Municipal. "Ahora tenemos menos fondos de la coparticipación, lo que complica las dificultades que nos traslada el Concejo cuando recorta la suba de la Tasa que planteamos desde el Ejecutivo con toda la justificación en base a los distintos parámetros", disparó. "Así es difícil sostener un ritmo de obra sin alteraciones.Precisamente fue la secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad rafaelina, Marcela Basano, la encargada de comunicar la novedad a Castellano el mismo viernes. Una ronda de consultas de la funcionaria con representantes de otros gobiernos locales permitió comprobar que todos recibieron una cantidad inferior a la esperada por coparticipación impositiva.Basano afirmó a este Diario que "fue una sorpresa negativa el viernes cuando advertimos que ingresaron 5 millones de pesos menos a nuestras cuentas, lo cual nos alarmó y por tanto comenzamos a buscar explicaciones al área de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia aunque debimos insistir bastante para obtener una respuesta"."Nos informaron que la Nación envió $ 1.000 millones menos de coparticipación a la Provincia, lo que se tradujo en una menor masa coparticipable. Todos los gobiernos locales nos vimos afectados según pudimos chequear con otros municipios. De todos modos, queremos saber si es una cuestión circunstancial o se sostendrá en el tiempo. En principio, sería una consecuencia del Consenso Fiscal firmado por la Provincia con la Nación. Pero necesitamos información precisa para poder hacer las proyecciones", subrayó Basano. "Lamentablemente esta fuerte caída en la coparticipación coincide con el mes en el que debemos pagar los aumentos salariales", agregó.PARITARIASCastellano se mostró "muy conforme" por el acuerdo alcanzado entre los municipios y comunas y los gremios municipales en torno a la pauta salarial para este 2018. "Es un momento complejo para cerrar un acuerdo de este tipo por varios factores, nadie tiene seguridad de cuánto será la inflación en el año, los municipios estamos con las cuentas ajustadas pero también está la necesidad de los trabajadores hay que admitirla", señaló. "La premisa era encontrar un acuerdo que sirva para las dos partes, no podemos negar que los trabajadores municipales quedaron con atrasos en los sueldos, Caepam es una caja representativa porque registra un incremento de los pedidos de pequeños créditos para poder pagar los servicios, como la luz y el alquiler, los más difíciles de enfrentar", indicó el Intendente.En términos políticos, Castellano remarcó que "poder llegar a un acuerdo y hacerlo antes que la Provincia con los docentes y sindicatos estatales es el dato saliente de la paritaria municipal, porque en otros años, todos esperamos la pauta docente, pero esta vez decidimos no esperar y resolver el tema para que no haya paro que afecta la comunidad y a los vecinos".En este escenario, resaltó "la voluntad dialoguista tanto de la Municipalidad de Rafaela como del gremio del SEOM porque tuvimos un rol importante en el proceso de diálogo y negociación para poder llegar a un acuerdo, y de esa manera encontrar un número razonable que sirva a las dos partes, que los intendentes lo podemos pagar y que los empleados lo sientan como una mejora"."Un incremento del 10 por ciento con los sueldos de marzo y un 8 por ciento en agosto con cláusula gatillo es una propuesta razonable, se pudo cerrar rápidamente y ahora encaramos el año con normalidad", finalizó Castellano.