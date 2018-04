Cayeron 18 milímetros que cortan una larga sequía

Un día completo de lluvia. Debería ser normal para abril. Pero lo de ayer fue toda una noticia: el mal tiempo se adueñó de toda la jornada del sábado y dejó un saldo de 18 mm hasta las 21 horas según el Servicio Meteorológico del Aeródromo de nuestra ciudad, aunque la cantidad será mayor teniendo en cuenta que seguía lloviendo con cierta intermitencia. Quizás, en enero haya sido el recuerdo más cercano de un día completo de precipitaciones.El día comenzó con una importante tormenta que incluyó truenos y relámpagos, a eso de las 6.30. Un importante chaparrón hizo sospechar lo que después se confirmó: la sequía cortaba su racha. Aunque, a lo largo de toda la jornada, no faltaron momentos en donde apareció el sol. Algunos segundos, nada más, para que nadie se olvide de él.Por la tarde, otra tormenta eléctrica. "San Pedro no sabe lo caro que le va a salir", reflexionó a modo de chiste alguien a la salida de un supermercado, antes de subirse a las corridas a su auto. Ya a la noche, la lluvia seguía cayendo con cierta intensidad.Hasta la tarde de ayer, regía un alerta meteorológico a corto plazo que incluía a nuestra ciudad y que abarcaba a los departamentos Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristobal, San Javier, San Jeronimo, San Justo, San Martin. En Entre Ríos, se veían afectados los departamentos Diamante - La Paz - Paraná. Tenía vigencia hasta las 20. Pero a esa hora, seguía lloviendo.¿Cuáles serán las condiciones del tiempo para hoy? Cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas intensas. Vientos leves o moderados del sector este, rotando temporariamente al sector sur. Mientras que para la tarde noche, las condiciones iban a ir mejorando, con vientos leves del sector este. Las temperaturas, sin embargo, no ceden: la mínima será de 20º y la máxima de 29º.Ya para mañana lunes se espera que las condiciones de inestabilidad cesen y se supone que habrá buen tiempo, algo que perduraría hasta el jueves, momento en que ingresaría otro frente frío y las temperaturas sí bajarían y se "acomodarían" al otoño que ya empezó, pero que aún no se hizo sentir.