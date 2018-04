Defensa del consumidor: la telefonía y alquileres entre los principales reclamos

La Oficina Municipal de Información al Consumidor en Rafaela se ha vuelto muy visitada en los últimos tiempos. Los rafaelinos reclaman, están informados y conocen los derechos que los respaldan, en caso de que se sientan perjudicados. Algunos, solamente van para sacarse una duda que le sirva para la próxima vez que quiera acceder a un producto o defenderse de la boleta de un servicio. Caso hay miles, y todos necesitan tiempo para ser contados.María Betania Albrecht es la responsable de la oficina y cuando "de primera mano, si no existe una regulación, que en determinados casos no la existe, que prohíba el cobro de un excedente, el mismo podría llegar a ser cobrado. Siempre lo que recalcamos es si la situación fue informada, o no, debidamente al consumidor. La Ley de Defensa al Consumidor hace referencia específicamente al deber que tiene el proveedor de informar, en forma cierta, clara y detallada las condiciones y características en la venta de los bienes o en la prestación de los servicios", explica.Recordemos que esta Ley tiene un principio, que es que ante la duda, se debe estar a favor del consumidor. Es por eso que no necesariamente tiene que ser por escrita esa información, pero es lo conveniente para resguardarse. En caso de cobro de excedentes, en cargas telefónicas o en otros servicios, y por eso siempre hay que tenerlo indicado. Y también se puede tener indicado en un soporte de papel en un comercio y después en la página web de la firma, de la empresa, figure otra cosa. Y en representación de los consumidores nos vamos a estar reparando en lo que resulte más favorable a ellos. Ante la duda siempre el consumidor, que además de tener su ley, base y marco, no hay que olvidar que los derechos del consumidor tienen rango constitucional desde la Reforma, es por eso que le da una relevancia importante porque en caso de conflicto o de normativas, va a prevalecer la normativa de protección al consumidor, como la medicina prepaga, cuestiones de seguros, etc."En los últimos tiempos creció mucho la información con respecto a los alquileres, los reclamos de alquileres de inmuebles, pero el reclamo frecuente y que sigue liderando el ranking desde hace años es por el tema de la telefonía, tanto por celulares o por Internet. Es algo que ocurre no sólo en Rafaela sino que es equivalente en el resto del país", explica Albrecht, haciendo mención a la mayor consulta de todas que recibe la oficina de calle Güemes.En tanto, agregó que "hay muchas cuestiones bancarias, que tienen que ver con tarjetas de crédito, con cajeros automáticos, o bien productos eléctricos referidos con casas de electrodomésticos de esta ciudad", dijo.INFORMAR AL CONSUMIDORAlbrecht destaca que informar una situación y luego, al momento de llegar a la caja abonar otra cosa, es cometer una infracción a la normativa de protección al consumidor: "se puede informar en forma oral, no es lo conveniente porque después puede ser una situación difícil de probar. Nosotros hemos visto cambios por parte de las empresas puntualmente sobre ciertas situaciones que daban lugar a muchos conflictos donde consumidores se vieron ante la situación de tener que abonar conceptos, rubros, que no se los habían especificado o en la factura o en el contrato les informaban algo que supuestamente ya se había dicho, y se generaba una situación de conciliación, que es lo que hacemos en la oficina del consumidor, donde la mayoría de las veces se termina resolviendo a favor del consumidor", dijo al respecto.Además, expresó que "cuando el consumidor en vidriera observa un precio y no se especifica nada más, y va a caja y pretende pagarlo, muchos comercios de cualquier rubro, van a caja y les dicen que ese es el precio si era en efectivo, que si es con tarjeta tenés un adicional, un plus, pero eso está prohibido por la ley de tarjetas de crédito. El precio es único, y por eso tanto el precio de contado efectivo como con tarjetas de crédito (en una cuota) o débito, debe ser el mismo. Esas diferencias, por las consultas que recibimos, vemos que ocurren. Y por eso detectamos que se está vulnerando una prohibición específica y luego que hay una falla en la información que se está brindando, y en parte, podría llegar a ser una situación de publicidad engañosa, se lo tienta al consumidor con un precio y cuando llega a casa el importe termina siendo otro", destacó.La Oficina trabaja con un sistema de turnos, de modo que la persona pueda venir en el horario y el día elegido, y así ser atendida correctamente en ese horario y así evitar colas y esperas, ya que contar un problema lleva su tiempo para obtener todos los datos. Luego vienen los tiempos de las audiencias, donde se charla del asunto y todo lleva su plazo. El tiempo fue demostrando, por la gran demanda, cómo el consumidor se fue informando en este tiempo, y cómo conoce todos sus derechos.Recordemos que para acercarse a la Oficina de Defensa del Consumidor, ya sea para realizar un reclamo o bien sólo para asesorarse, pueden acercarse directamente a calle Güemes 381, de 7:30 hs en adelante, o bien sacar un turno desde la web de la Municipalidad de Rafaela y referirse a la sección "trámites en línea" e ir a OMIC y sacar el turno para no tener que esperar.