Argentina sufrió, pero ganó en la Copa Davis

Tarde de definiciones en el Aldo Cantoni, en otra jornada histórica para San Juan. Un marco impresionante para un match de Copa Davis entre Argentina y Chile. El aliento se hizo sentir desde todos los costados.Fue un partidazo de principio a fin, ganó el que tuvo al mejor jugador en cancha, Nicolás Jarry, fue 6-7 (7) 7-5 y 6-3 en tres horas de juego. Con poco descanso para el chileno, salieron a la cancha para disputar el cuarto punto, el que tenía que ganar Diego Schwartzman para que Argentina siguiera con vida. Lo consiguió el Peque 6-4 y 6-4 y todo se definió en el 5° punto.Daniel Orsanic se decidió por Guido Pella (sorpresa para muchos), que no había jugado bien el dobles, para el partido con Christian Garín.DOBLES, PARTIDO DE LA DIFERENCIAEl partido comenzó con el saque de Pella, tuvo una ventaja de 40-15, luego iguales para después conseguir el primer punto para Argentina. A partir de ahí se armó un juego parejo, con algunas situaciones de quiebre para ambos equipos que no pudieron cristalizar.Machi González, en este primer set, fue el más claro y que llevó el peso del partido, con algunas jugadas de gran factura, como en el séptimo game, con un globo y paralela del lado de Jarry, hecho que valió conservar su saque. Conservando cada uno su servicio, llegaron a la definición por tie break, Chile tuvo dos set point, pero falló y Argentina en la primera posibilidad que tuvo, cristalizó la ventaja y se llevó el primer chico.Parecía calcado el segundo, comenzaron cada uno conservando su saque, hasta el juego del 4° game, donde González perdió el suyo y Chile pudo lograr la ventaja tan anhelada y la extendió conservando su saque a 4-1. Argentina conservó el suyo y le quebró a Podlinnik, para ponerse a tiro de emparejar las acciones, claro tenía que confirmarlo con el servicio de Machi. Con algo de zozobra, lo consiguió e igualó en 4 el marcador.Ambos pudieron mantener el saque y llegaron a 5 iguales. El equipo trasandino se adelantó 6-5 y González no pudo con su servicio y así quedaron sets iguales.La definición tuvo dos posibilidades de quiebre argentina, sobre el servicio de Jarry, no lo pudo concretar porque el nieto de Jaime Fillol, demostró que tiene pasta para estas batallas. El que tuvo la posibilidad y no lo desperdició fue Chile, sobre el saque de un errático Pella y así adelantarse 4-2 en parcial. Hizo los deberes a su turno y se puso 5-2 a tiro del partido. Argentina cumplió ganando su servicio y le tiró toda la responsabilidad a Jarry para que cerrara el partido. Otra vez demostró Jarry que lleva en sus venas la genética de una familia de tenistas, no le tembló el pulso y le dio a Chile el segundo punto, para dejar a su equipo a un partido de la victoria, vaya destino de este chico, el mismo tenía que jugar esa posibilidad con Schwartzman, luego de haber jugado 3 horas en el dobles.A TODO O NADACon 30 minutos de descanso para el trasandino, comenzaron a jugar el cuarto punto en un Cantoni en el que se podían palpar los nervios de la hinchada nacional, es que sabían que no había margen de error para el Peque. Quebró de entrada dos veces Schwartzman y manteniendo su saque, se colocó rápidamente 4-0.No pudo mantener ese andar arrollador el nacido en Buenos Aires y Jarry se colocó 3-4. A decir verdad costó un poco, el chileno tiraba de todos lados y la metía, pero al final el 1° set quedó para el lado argentino. Una sensación de alivio. El segundo set comenzó con Jarry al saque y logrando el punto y un quiebre a su favor para colocarse 3-1 arriba, consiguió Schartzman recuperarlo, pero cedió el suyo nuevamente.Pero el chileno no quiso quedarse atrás y perdió el suyo, un momento del partido lleno de dudas para ambos. El que titubeo menos fue el Peque que por fin consiguió su saque y empató en 4. Explotó el Aldo Cantoni cuando Jarry volvió a ceder su servicio y le dio la posibilidad al argentino de sacar para partido. Diego... Diego… tronaba el estadio sanjuanino, porque el gran “Peque” había ganado por un doble 6-4 y empataba la serie con Chile.Faltaba ahora el último punto, el definitivo.EL QUINTO PUNTOComenzó impreciso el juego, quiebres por ambos lados, los nervios y la presión, sin lugar a dudas jugaban un papel fundamental. Volvió a quebrar el argentino en el séptimo juego, para colocarse en ventaja 4-3 y así con otro quiebre ganar 6-3 el primer set.Al comienzo del segundo set pudo quebrar el chileno, pero en el 4° game el bahiense lo pudo recuperar y con su saque se adelantó 3-2. Algunas dudas, las de siempre del bahiense, le dieron vida al chileno, afortunadamente para Argentina pudo “volver” y se adelantó 5-4. Igualó el chileno.Pasó zozobras Pella con su saque, estuvo 0-30 abajo, gracias a tres saques ganadores mantuvo su servicio y se fue al descanso 6-5. Tuvo el primer match point el argentino, pero resolvió bien Garín, ganó su servicio y hubo que ir a un tie break, otra vez los corazones a mil. Ganó Guido Pella 6-3 y 7-6.