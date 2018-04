Liga: Si el tiempo lo permite, otro domingo de fútbol local

En la jornada de ayer, por mayoría en la votación de los delegados de los clubes, se pusieron en marcha los torneos de Inferiores en la Primera A y Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol; hoy, siempre y cuando el tiempo lo permita, también continuará la actividad del fútbol doméstico pero ya con las principales categorías.La tercera fecha del Apertura de Primera A se puso en marcha en la noche del viernes con la goleada de Atlético ante Tacural por 5 a 1 en el adelanto y este domingo se completará con los otros seis encuentros, entre los que se destaca el clásico entre Sportivo Norte y Argentino Quilmes.16:00 hs (Reserva 14:30 hs): Ferro vs Florida (Víctor Colman), Unión vs Ben Hur (Silvio Ruíz), Humberto vs Peñarol (Franco Ceballos), Sportivo vs Quilmes (Roberto Franco), 9 de Julio vs Ramona (Enrique Calderón), Brown vs Libertad (Guillermo Tartaglia).En latambién se jugará el tercer capítulo, en este caso el Preparación, con los siguientes juegos (16 hs Primera y 14:30 hs Reserva): San Martín vs Bochazo (Mauro Cardozo), Talleres (MJ) vs Libertad E.C. (Raúl Rodríguez), Zenón Pereyra vs Dep. Josefina (Darío Suárez), Atl. Esmeralda vs Sp. Santa Clara (Gonzalo Hidalgo), Arg. Vila vs Dep. Aldao (Leandro Aragno), Bella Italia vs. Sp. Roca (Claudio González), Tiro Federal vs Unidad Sancristobalense (Guillermo Vacarone), Ind. San Cristóbal vs Ind. Ataliva (Javier Simoncini).