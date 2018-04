Racing y River en Avellaneda

Racing y River, dos de los equipos que pelean en dos frentes, no se guardan nada y apostarán a lo mejor que tienen cuando se enfrenten esta noche en el Cilindro de Avellaneda, en la continuidad de la 22ª fecha de la Superliga. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Patricio Loustau y la televisación de Fox Sports Premium. La "Academia" tiene 35 puntos y es por ahora el último clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores, algo que ansía alcanzar River, que suma 29 unidades.En tanto, San Lorenzo, el único escolta del líder Boca, buscará lograr su cuarta victoria seguida cuando reciba a Godoy Cruz, que intentará quedarse con su quinto triunfo consecutivo en un prometedor partido, que se disputará a partir de las 11 en el estadio Pedro Bidegain, será controlado por Ariel Penel y televisado por Fox Sports.Por otro lado, Talleres de Córdoba buscará dejar atrás la derrota sufrida ante el líder Boca y regresar a la victoria cuando reciba a un Independiente necesitado de triunfos. El encuentro se iniciará a las 17:45 en el estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por TNT Sports.a las 13:15, San Martín SJ vs. Huracán y a las 15:30, Atlético Tucumán vs. Newell’s.