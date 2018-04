UTN previene con charla de seguridad

Los actos de violencia en nuestra ciudad no son un fenómeno actual, ya que lamentablemente existen desde hace tiempo y en los últimos meses la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, se vio envuelta en distintos hechos delictivos de forma sucesiva.Ante este escenario de hechos de distinta índole que afectaron tanto al personal de la Facultad, como así también a sus alumnos, las autoridades coordinaron una charla el pasado miércoles 4 de abril sobre "Seguridad e Integridad Personal" en donde participaron los comisarios Milton Segovia y Claudio Casaz, este último jefe de la Comisaría 1ª."Nuestra comunidad educativa tiene un horario muy particular de ingreso y egreso lo cual puede llevar a que se produzcan hechos desagradables como arrebatos, robo de motos, bicicletas y hasta incluso puntazos o heridas cortantes con armas blancas", señaló un vocero de la institución.Por eso, "es muy importante que además de las medidas que se realizan en UTN como es el servicio de adicionales, toda la comunidad, sea consciente que es un tema presente y puede afectar a todos en cualquier momento; para ello se deben tomar medidas al respecto como estar atentos al movimiento y entorno en donde se circula, caminar por la vereda alejados del cordón, de noche evitar zonas poco iluminadas, desconfiar de motocicletas o ciclistas que van muy despacio y en dirección contraria a la calle, y por sobre todo tener en claro que para los delincuentes no hay distinción de sexo ni edad", se indicó.Asimismo, "se debe tener en mente también que el criminal está acostumbrado a la violencia, la víctima no. Por otro lado, se puede evitar ser el centro de atención resguardando pertenencias de alto valor o evitando dejar a la vista carteras y bolsos sea cual sea el medio de transporte que se utilice".Concluyen las recomendaciones: "Ante un hecho de arrebato siempre se debe cooperar, entregar lo que se pide y no discutir aunque en estos casos uno no sepa cómo va a actuar. La mejor forma de evitar es prevenir y cuidarse buscando un lugar de resguardo, calles de constante circulación o moverse en grupos".De acuerdo al vocero de la casa de estudios, la charla fue "amena y participativa" que dio lugar a que los alumnos expresen sus inquietudes y realicen consultas puntuales."Es una iniciativa que dejó en claro que es un tema presente pero en el que se está trabajando arduamente para llevar tranquilidad a todos los que conforman la Universidad", finalizan desde la institución educativa.