Nueva derrota de Jaguares

Los Jaguares sufrieron este sábado su quinta derrota en la presente temporada del Super Rugby, al caer 40-14 como locales ante los Crusaders neocelandeses. En su séptima presentación del certamen, la franquicia argentina no pudo con la potencia de los oceánicos, campeones defensores y quienes lograron su quinto éxito en siete fechas.En la cancha de Vélez, el equipo dirigido por Mario Ledesma no tuvo una buena actuación en una tarde en la que estuvo presente en el estadio Juan Martín Hernández, quien el lunes anunció su retiro del rugby.Los puntos del equipo nacional fueron todos en el segundo tiempo, a través de los tries de Joaquín Tuculet y Emiliano Boffelli, convertidos ambos por Nicolás Sánchez. En tanto, los neocelandeses consiguieron anotar a través de las conquistas de Georde Bridge, Manasa Mataele -ambos en dos oportunidades-, Ryan Crotty y Mitchell Hunt, este último que además sumó cuatro conversiones más otra de Mike Delany.