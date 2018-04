¿Las ratas se comieron 540 kg de droga?

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El Ministerio de Seguridad bonaerense inició un sumario administrativo a los cuatro jefes policiales que están siendo investigados por el faltante de 540 kilos de marihuana de un galpón judicial, de los que dijeron que se los comieron las ratas.Desde el comienzo de la investigación, según confirmaron fuentes judiciales a NA, los jefes de la Delegación Judicial de Pilar que fueron citados a indagatoria por el juez federal Adrián González Charvay para el próximo 4 de mayo, dijeron que la marihuana, que era parte de un cargamento secuestrado en un operativo, fue consumida por las ratas que merodean el depósito.Los cuatro comisarios están acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la desaparición de prueba destinada a ser objeto en un proceso judicial y por todo lo relacionado a la ley de estupefacientes.El faltante de la droga quedó en evidencia en agosto del año pasado, cuando el comisario Emilio Portero relevó a Javier Specia en la Delegación Judicial de Pilar. Como parte del procedimiento burocrático, el comisario saliente firmó el "recibo del cargo", un inventario de todo lo que le dejaba a su reemplazo, pero los números no cerraban.De acuerdo a lo firmado por Specia, quien sólo estuvo un mes a cargo de la Delegación Judicial de Pilar tras relevar al comisario Gabriel Schefer, en el lugar tenía que haber 6 mil kilos de marihuana tras un allanamiento de Gendarmería, Y sólo se hallaron 5.460: faltaron 540 kilos.Portero corroboró que la cantidad de marihuana en el depósito no coincidía con la de la constancia y lo notificó a la División de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense además de radicar la denuncia en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.Según publicó el portal ámbito.com de fuentes policiales, "la droga estaba en estado de sequedad absoluta en el depósito donde se encontraba desde hace dos años, lo que obligó a constatar si verdaderamente una invasión de roedores pudo haberse comido tamaña cantidad".El resultado de esa investigación fue que la versión era muy poco probable: "de haber ocurrido, los ratones habrían muerto y no se detectó presencia de cadáveres de los animales en el lugar", afirmaron las fuentes.Desde el Ministerio de Seguridad provincial realizaron un sumario administrativo en el que se imputó a los comisarios por la irregularidad en la guarda de la evidencia decomisada pero sin separar a los hombres de sus cargos hasta que "una resolución judicial definiera su situación procesal".Hasta el momento, desde Asuntos Internos no se tomaron medidas disciplinarias contra los policías responsables por la obligación de aguardar los resultados de las pericias correspondientes y de que presten declaración ante el juzgado de la causa.