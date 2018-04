El paro bancario volvió a ser contundente

"No hay plata en los cajeros..." fue, acaso, la frase más escuchada en el centro de la ciudad ayer por la mañana. La Asociación Bancaria llevó adelante un paro nacional este viernes en todas las entidades financieras públicas y privadas en protesta por el estancamiento de las negociaciones salariales con las cámaras empresarias. De este modo, la atención fue prácticamente nula.

En muchos lugares la recarga normal de los cajeros automáticos se vio interrumpida, por lo cual faltó efectivo, más aún sabiendo que es comienzo de mes, donde se realiza el mayor flujo de extracciones de dinero.

"Todos los bancos de la ciudad estuvieron cerrados. El acatamiento fue en un ciento por ciento y en todas las sucursales de la región también se dio de la misma manera. Podemos volver a mencionar que el paro fue contundente", dijo en primera instancia Jorge Romera, titular de la Bancaria local, que ayer por la mañana se la pasó de recorrida en recorrida por cada una de las sucursales de Rafaela.

En tanto, el dirigente deslizó que "cuando decimos contundente nos referimos a ver si esto se allana y ver si podemos llevar las negociaciones a buen término. En esta semana que pasó no hubo ningún avance por eso el Secretariado Nacional decidió el paro del día de la fecha y bueno, ahora estamos en la espera de lo que pueda pasar en Buenos Aires, que siempre es la tendencia de lo que va a suceder. Sabemos que la semana que viene está el nuevo paro de 48 horas, pero aún no tenemos fecha. Veremos si este lunes empezaremos con un avance con las negociaciones", analizó.

Recordemos que la cifra del 15% ofrecida va exactamente en línea con el tope pretendido con el gobierno nacional, pero –a diferencia de la mayoría de las negociaciones ya cerradas sin pelea, en las que se aceptaron dos tramos, como Comercio, Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, Pintores, Petroleros– a los bancarios se les concederían en tres: un 7% retroactivo a enero pasado, un 4% en julio y un 4% en octubre próximos.

Sobre las cifras, Romera expresó en Radio ADN que "nosotros no queremos politizar al tema, pero sin lugar a dudas que tiene un condimento político. Hay bancos que por fuera del ministerio expresan que no tienen inconvenientes. Tenemos la previsión, pero los bancos extranjeros, que son los que le prestan la plata al Gobierno, no se quieren pelear y han bajado una línea. Y esa revisión que mencionan nunca se vuelve a realizar. El Banco Central dijo que el aumento era del 19% y tenemos que hablar como base en ese porcentaje y después tenemos que hablar de la cláusula gatillo. Y creo que el Ministerio de Trabajo debería ser un poco más maduro con esto... es una línea indirecta de nunca acabar"determinó.

Por su parte, elucubró que "el año pasado no fue tan duro como este. Este año ha sido particular y sabemos que el año que viene va a ser igual que el 2017, porque hay elecciones. Este año nos pusieron en esta situación y el 15% que ofrece la Cámara tiene un aumento recién para el octubre, y al ritmo va esta inflación ya te lo come al aumento que pretenden", sintetizó.

Romera destacó que durante las recorridas que hizo ayer, la peor parte de este paro se la llevaron los trabajadores. En muchas empresas, ayer, se cobraron los sueldos y el 90% de todos esos pagos son bancarizados. Frases como "hoy cobramos y no hay plata..." fueron muy comunes en las distintas sedes de nuestra ciudad, cómo así también debe haber sido en todos los rincones de nuestros país. Varios cajeros automáticos fueron vaciados en pocas horas, producto de esta concurrencia de los rafaelinos a querer cobrar su sueldo. Evidentemente, el paro bancario también fue contundente en ese sentido.



¿OTRO DE 48 HORAS?

Sergio Palazzo, que conduce el gremio a nivel nacional, resolvió exige una propuesta salarial "superadora por parte de las cámaras patronales", mientras que la Asociación Bancaria ya amenaza con otra huelga de 48 horas para la semana próxima si no logran un acuerdo salarial "definitivo". “Llegaron dos horas más tarde” e hicieron “una propuesta menor a la anterior”, inclusive con una oferta de reducir en un 50% algunos ítems salariales, destacó el gremialista.