EPE: comerciantes podrán pagar hasta en seis cuotas

Con el objetivo de reducir el impacto que están teniendo las tarifas de luz en los comercios santafesinos, la Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe anunció un plan de pago en seis cuotas para las boletas de los bimestres I y II. Se trata de los meses de verano y que llegaron con consumos altos.La decisión se dio a conocer este viernes, luego de la reunión que Verónica Gesse, titular de la Secretaría, y Alicia Ciciliani, ministra de la Producción mantuvieron con la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo)Desde el lunes, aquellos comerciantes que quieran contar con el beneficio deberán acercarse a las agencia de la Empresa Provincial de la Energía más cercana para iniciar el trámite y asesorarse al respecto.Fuentes de la Secretaría de Estado de Energía de la provincia indicaron al diario Uno de Santa Fe que no será la única medida tendiente a suavizar los últimos aumentos. En ese sentido, informaron que está previsto que a inicios de la próxima semana se den a conocer una batería de medidas con el mismo propósito.En declaraciones a la prensa rosarina, Gesse expresó: "Es una de las medidas que ya implementamos y que le comunicamos a Fececo el miércoles. Va a haber un plan de pagos para el sector comercial en seis cuotas, para ayudarlos sobre todo a sobrellevar el bimestre I y II de este año 2018; que son los meses más complicados por el consumo".Consultada sobre la posibilidad de retrotraer las tarifas, apuntó: "No es viable en este marco del que estamos hablando. Si podríamos hacer eso desde la empresa provincial de la Energía, desde algún lugar el gobierno tendría que sacar entre 5 mil y 7 mil millones de pesos, que es lo que se tiene que pagar a Cammesa este año por el aumento".EMERGENCIA TARIFARIAEN VENADO TUERTOPor otra parte, el Concejo Municipal de Venado Tuerto sancionó el pasado miércoles una "emergencia social tarifaria", que busca atenuar el impacto de los tarifazos de luz y gas. Además, se propone la suspensión de los cortes de luz por dos meses. Uno de los concejales indicó que "van a haber muchos cortes de luz como consecuencia de la última factura de luz y por ende existe la chance de que haya cortes masivos de clientes". Añadió que "por eso presentamos esa opción de suspender los cortes por 60 días. Realmente la situación es muy crítica en amplios sectores de la sociedad".Marenghini, autor de la iniciativa, explicó que "declarar la emergencia social tarifaria implica en primer término aceptar esta problemática que estamos teniendo en Venado Tuerto, más allá de que no se trata de una situación específica de nuestra ciudad, sino que repercute en todo el país más allá de que el costo de la luz en Venado Tuerto es muy alto".Vale destacar que esta semana, tanto representantes del Concejo Municipal como del Departamento Ejecutivo habían mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, sobre este tema. (Fuente Uno de Santa Fe y la Capital de Rosario)