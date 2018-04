Gendarmería ratificó su aporte a la seguridad en los barrios

La semana pasada estuvo en la ciudad, el comandante general de la Región 8ª de Gendarmería Nacional, Gustavo Campagno, para mantener un encuentro con el intendente Luis Castellano, donde se ratificó el aporte de la fuerza a la seguridad en los barrios.Del encuentro participaron además el comandante general de la Agrupación Santa Fe, Guillermo Danielli; el jefe del Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela”, César Lugos; el asesor del Municipio en temas de Seguridad, José Carusso, y el secretario de Prevención y Seguridad, Delvis Bodoira.Durante la reunión se analizó la posibilidad de avanzar en una reorganización de los efectivos que se encuentran en nuestra localidad, teniendo en cuenta el convenio por el cual fueron asignadas por el Gobierno Nacional a la Provincia de Santa Fe.Se plantearon cuáles son las áreas más complejas dentro de la geografía de nuestra localidad, donde se espera que Gendarmería tenga una presencia más fuerte.En este sentido, se abordó el tema de los reemplazos ante traslados y licencias del personal, de manera tal que durante el año no quede ningún vacío dentro de la actuación de la fuerza.Según informó Campagno, el personal de Gendarmería dedicado a la seguridad ciudadana dentro del ejido municipal de Rafaela, quedará a cargo del comandante César Lugos, actual Jefe del Escuadrón Vial que mantiene el control en ruta Nacional 34.Asimismo, se conversó sobre la necesidad de incrementar las actividades del comando unificado, que contempla un accionar conjunto con la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana de Rafaela, la Dirección de Protección Vial y Ciudadana de la Municipalidad.“Nos ha quedado una grata impresión en lo que respecta a la forma de trabajar. Gendarmería ha apostado a una permanencia prolongada en nuestra ciudad, lo que nos satisface. Porque una fuerza federal que trabaja coordinadamente y directamente como auxiliar de la justicia federal, es muy importante para nuestra ciudad”, sostuvo Carusso.SIN REEMPLAZOEn diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el secretario en Prevención en Seguridad del Municipio, Delvis Bodoira, indicó que la intención del Municipio no es que la inminente llegada de la Policía Federal venga a reemplazar a los gendarmes, sino que se sumen a la actual fuerza federal desplegada en el Municipio."Nosotros estamos muy conformes con el trabajo de Gendarmería y hemos trabajado muy bien. Uno quiere que las fuerzas federales tengan presencia en la ciudad. No que se vayan, sino que se amplíen", sentenció el funcionario local.