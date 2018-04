"Quiero plantear una situación complicada debido a la presencia de un perro manto negro que asusta verdaderamente. Está en una vivienda de calle Ituzaingó casi al 300 detrás de una reja de no más de un metro de altura. La cuestión es que ladra a todos los chicos que pasan por ahí cuando entran o salen de la Escuela Misericordia. Hemos llamado a la GUR pero cuando van parece que en la casa no hay nadie para atenderlos. Creo que la Vecinal del barrio San Martín o algún organismo municipal debería ocuparse seriamente del problema. ¿Qué pasa si un día ese perro que se muestra muy guardián y de pocas pulgas salta la reja?". Una vecina de barrio San Martín.“A los vecinos que viven en los departamentos de calle Reconquista, quiero avisarles que la basura grande en barrio Alberdi pasa el tercer domingo del mes, y que los sábados no se saca la basura”. Anónimo masculino.“Hubo una hermosa fiesta del fútbol infantil en Peñarol hace ya unos días. Es hermoso que los chicos hagan un deporte, compartan, todo muy bueno, pero todos los años sucede lo mismo: los padres estacionan frente a los garajes, y les debo recordar que eso no se hace”, dijo una vecina del sector.una mujer adulta dijo que, “quiero felicitar al señor Actis por su nota aparecida en el diario del domingo último, de Pascuas. Además quiero expresarle mi agradecimiento”, dijo.“El sábado estaba viendo un programa de televisión donde estaba un abogado que defiende a jubilados y un grupo de jubilados. Mucha gente se quejaba de que no llega a fin de mes, que se quedan sin remedios... Y uno de ellos dijo que 'yo le daría mi jubilación al presidente, a ver si él vive con 7.600 pesos'. Ahora dijeron que van a juntar firmas para llevar un pedido al Congreso y espero que hagan algo. Yo también iría porque es una vergüenza”. Dicho por una jubilada.un hombre quiso referirse “al arbitraje de Trucco, el viernes de la semana pasada, en Huracán-Banfield. Un diario de Buenos Aires lo calificó con un 3... fue pésimo, inventó un penal que nadie vio... un desastre como árbitro este hombre”.un vecino de la localidad de Presidente Roca expresó que, “me siento indignado porque el presidente comunal actual no ha colocado ninguna bandera ni símbolo patrio en toda la comunidad, sabiendo que el 2 de abril es un día muy caro a los sentimientos de todos los argentinos. Es lamentable”, dijo un hombre anónimamente.un hombre llamado Darío del Villa Rosas -que también dejó su número de documento-, dijo al teléfono que, “ayer mientras paseaba en el Hiper me crucé a la Terminal para hacer un recorrido debido a los reclamos del concejal Mársico, y otros, noticia que vi en el Diario. Yo no veo falta de iluminación sino que veo la Terminal muy iluminada -trabajo en el tema- y hay una inversión grande en luminarias Led. Para mí se está haciendo cuidar la energía, cosa que deberíamos hacer todos, ya que la ciudad está escasa de esos recursos. No sé si hicieron los cambios en estos últimos 15 días pero me parece que las quejas de los concejales son apropiadas. Soy técnico electromecánico y creo que la Terminal está bien iluminada”.Luis de Villa Rosas dijo que, “fui la otra tarde a ver un encuentro de acordeones en el parque de Apadir en Av. Italia y primero tocó una banda juvenil, después unos acordeones tocaron 2 temas: una valesana y un paso doble, después vino un mago, un grupo de baile y después una orquesta de cumbia... Finalmente los acordeonistas se fueron y la gente grande que estaba ahí para escuchar los acordeones no pudo y se fue muy enojada. Yo quedé muy desilusionado”, dijo.