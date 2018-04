GUR: sólo quedan 59 aspirantes

En las últimas horas se conoció que solamente quedan 59 personas en competencia para poder convertirse en uno de los 25 agentes que incorporará el Municipio al plantel de la Guardia Urbana de Rafaela.Delvis Bodoira, secretario en Prevención en Seguridad del Municipio, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), comentó que "el último paso dado había sido que, después de rendir el examen físico (de los más de 300 que se presentaron habían quedado 94). Se les exigió que presenten todos los papeles, porque hasta el momento solo habían firmado una declaración jurada diciendo que habían terminado el secundario, que tenían carné de conducir, etc. De esos 94, 90 trajeron los papeles que debieron ser analizados uno por uno. Entre paros y feriados, el trámite se atrasó un poco. Pero estoy en condiciones de asegurar que han quedado 59".En cuanto a los próximos pasos, indicó que "estos 59 ya están aptos y van a dar el examen psicológico. Quienes lo pasen (dado que es un filtro), irán a un examen teórico y finalmente, llegará la entrevista personal, el último paso para la contratación, previa evaluación preocupacional en el Hospital 'Dr. Jaime Ferré'".Antes de estar en la calle, los 25 elegidos pasarán por tres meses de capacitación específica, pero ya contratados como Guardia Urbana.SEGURIDAD EN EL CONCEJOAnte la consulta sobre su mirada respecto de los proyectos que fueron tratados en el Concejo Municipal, en la sesión del pasado jueves vinculados a seguridad, dijo que no tenía los detalles de los mismos. "Lo crucé a Viotti y le dije que creía que hubiera sido atinado que me llamaran para saber en qué estamos trabajando, en qué podemos complementarnos. Pero adoptó otra postura, que uno no comparte. Pero bueno... es lo que hay", sentenció.