El PJ se rearma para el 2019 sin el kirchnerismo

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Referentes de distintos espacios peronistas participaron ayer de un encuentro en Gualeguaychú encabezado por el senador del PJ Miguel Pichetto, en el que rechazaron el planteo de "unidad" del kirchnerismo y deslizaron los nombres de Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Florencio Randazzo como posibles candidatos para 2019.

En la cumbre de la ciudad entrerriana estuvieron los diputados y senadores del Bloque Justicialista que responden a los gobernadores peronistas, así como los referentes del Frente Renovador de Sergio Massa y del espacio que lidera Florencio Randazzo.

El objetivo del encuentro fue dar un primer paso hacia una construcción peronista que enfrente a Cambiemos en 2019 pero diferenciada del espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner, que reclama una gran elección primaria (PASO) para concretar la unidad de todo el arco opositor.

A ese pedido el encuentro de Gualeguaychú ofreció una respuesta a través de un documento final, en el que se aclaró: "No nos convence el planteo de ´unidad´ como un simple amontonamiento de dirigentes sin un proyecto común. No vamos a justificar el pasado. Privilegiamos nuestra identidad y la construcción de una propuesta moderna y democrática".

Para encabezar esa construcción, los tres nombres en danza son los del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el ex diputado Sergio Massa y el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, según consideró Pichetto durante el cierre de la cumbre, cuando los mencionó como los mejor posicionados.

No obstante, en la previa, tanto el jefe del Bloque Justicialista del Senado como los referentes de los otros espacios señalaron que el encuentro no era para "hablar de candidaturas" sino para definir una agenda programática.

En efecto, en el comunicado final expresaron la intención de consolidar "una fuerza constructiva y democrática, del centro nacional, que pueda convocar a otros sectores políticos", a favor de un "capitalismo moderno que asegure el crecimiento sostenido con equidad regional y social".

"No queremos una política económica autoritaria porque ya fracasó, pero tampoco un modelo que deje que el mercado defina todas las acciones del Gobierno", indicaron en el documento, al tiempo que plantearon el objetivo de la "defender la capacidad de compra de los trabajadores" y la "proteger el desarrollo de la clase media y los jubilados".

Remarcaron el "firme compromiso en la lucha contra la pobreza", la idea de que "la asistencia social tiene que ser un puente transitorio para la generación de empleo genuino" y advirtieron sobre el "problema grave" de "la falta de competitividad de la industria y las dificultades de las economías regionales".

Por su parte, los diputados del Frente Renovador emitieron un comunicado en el que aseguraron que el encuentro fue el inicio de la construcción de "la verdadera oposición al Gobierno nacional" y destacaron su voluntad de avanzar en una "coordinación de labor parlamentaria" que incluya a los sectores como los de Margarita Stolbizer (GEN) y Miguel Lifschitz (Socialismo).

La jefa del bloque de diputados del massismo, Graciela Camaño, afirmó que se está "avanzando en la coordinación parlamentaria para atender los problemas reales" y, tras resaltar que Massa "ha sido el primer dirigente político en hacer esto", agregó que "es fundamental poder hacerlo con Pichetto, no solo por la importancia de su mirada sino también por su rol en el senado".

En tanto, la ex candidata a senadora nacional Florencia Casamiquela, referente del espacio de Randazzo, sostuvo en declaraciones a NA que el encuentro "superó las expectativas" con las que llegó a la ciudad entrerriana.

"Encontré un espacio nutrido de dirigentes de alto peso con una enorme voluntad de construir una alternativa política anclada en nuestro perfil histórico", subrayó la dirigente bonaerense, al tiempo que sostuvo que "hubo una voz unánime" sobre algunos temas centrales.

Entre ellos, mencionó la "preocupación por los niveles de endeudamiento, la situación preocupante de las economías regionales, y la generación de propuestas que garanticen inversiones en la economía real, no en el mercado financiero".

Consultada sobre los posibles candidatos de este espacio, Casamiquela señaló que "es un tiempo de siembra" y, en el mismo sentido, agregó: "Va a depender de cuánto compromiso tengamos en la siembra para ver la cosecha".