Descartan que Caputo regresó al Congreso

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, descartó ayer que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, vaya a regresar a la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, luego del escandaloso y abrupto cierre de la reunión del pasado miércoles.

Tras el reclamo del kirchnerismo y del massismo para que Caputo vuelva a responder preguntas al Congreso porque la reunión del último miércoles "quedó inconclusa", el senador consideró que la exposición de Caputo "fue contundente, clara y suficiente".

"El ministro contestó por los temas de deuda en general de una manera muy categórica, explicando y dándoles tranquilidad a los argentinos de que la Argentina no está haciendo un festival de deuda, sino un plan muy ajustado; y que en un par de años más va a empezar a bajar la deuda porque va a ser eliminado el déficit", sostuvo Pinedo.

Además, insistió con que el ministro "contestó preguntas durante cuatro horas" y que le parece que "no quedó ninguna duda" sobre el proceso de endeudamiento y sobre las acusaciones de su participación en empresas offshore.

Al respecto, al senador afirmó que Caputo "tiene absoluta tranquilidad" sobre su actuación y sostuvo que "las pruebas de su posición están fundadas en documentos". "La Justicia tiene que hacer su trabajo con libertad", agregó en declaraciones a radio La Red.

Pinedo se pronunció de esta forma luego de que el bloque de diputados del FPV y el massismo reclamaran formalmente que Caputo vuelva a comparecer en el Congreso, tras la polémica por la nota escrita a mano que le hizo llegar a la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti.

Puntualmente, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, pidió que sea interpelado: aseguró que al presentarse ante la Bicameral el ministro "no clarificó el proceso de endeudamiento ni su vínculo con empresas offshore".

"Demasiadas preguntas sin respuestas, demasiadas mentiras en la información dada. Viendo todo el día después, el ministro Caputo debe ser interpelado en el recinto, tal como propusimos hace 15 días desde el Frente Renovador", sostuvo la jefa del bloque massista.



DENUNCIA DE GIOJA

El diputado del Frente para la Victoria José Luis Gioja denunció que fue acosado por "trolls" en redes sociales luego de que participara de la sesión de la comisión bicameral del Congreso que realizó preguntas al ministro de Finanzas, Luis Caputo. "Después de que el ministro Luis Caputo se fuera sin darnos respuestas, publiqué en Twitter mi descargo. En cuestión de minutos comenzó un aluvión de comentarios", señaló Gioja.

El presidente del Consejo Nacional del PJ difundió qué usuarios lo atacaron y señaló: "Si gastas dinero en trolls, intentá que no se note". "No sorprenden estas prácticas de la usina de trolls del Gobierno de Cambiemos", señaló el exgobernador en declaraciones periodísticas.

Además, señaló que "si con esto piensan que van a tapar la realidad de lo que está pasando en el país, o las irregularidades de los funcionarios que ocultan cuentas offshore o empresas en paraísos fiscales, mejor que intenten con otra estrategia, nuestro pueblo no mira redes sociales, mira los precios de las góndolas del supermercado, las facturas de los servicios públicos y que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes".