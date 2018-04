Los bancarios paran hoy

El gremio de trabajadores bancarios ratificó el paro total de actividades en el día de hoy en las entidades públicas y privadas de todo el país, por lo que no habrá atención al público ni recarga de cajeros para el fin de semana.

Según un comunicado difundido ayer por la Asociación Bancaria, los trabajadores no van a "resignar la dignidad ni los ingresos alimentarios" de sus familias, por lo que no aceptarán un incremento salarial del 15 por ciento en cuotas.

El sindicato apuntó contra "la codicia de los banqueros" y "la irresponsabilidad de quienes quieren poner tope a los salarios, mientras fogonean el aumento de los precios de consumos y servicios indispensables".

Las entidades bancarias pidieron al ministerio de Trabajo que los autoricen a pagar el aumento del 7% retroactivo a enero más dos tramos de 4%, uno en julio y otro en octubre no acumulativos", con lo que se formaría un 15% anual.

Y sostienen las entidades enroladas en las cámaras ADEBA, ABA y ABAPPRA que por el día del bancario se ofrecieron pagar unos 13.000 pesos.

Pero el gremio exige que la propuesta salarial supere las expectativas de inflación: este miércoles se conoció que los especialistas del mercado que son consultados por el Banco Central elevaron la inflación esperada al proyectar un 20,3% para este año.

"No hubo una propuesta superadora por parte de los banqueros a la inaceptable de un aumento en cuotas con rebaja de derechos adquiridos. Por eso este 6 de abril paramos durante 24 horas con concurrencia a los lugares de trabajo", dijo La Bancaria.

La entidad gremial que conduce Sergio Palazzo aseguró que los trabajadores tienen "la razón" en el conflicto por la pérdida del poder adquisitivo del salario y porque el Gobierno no eliminó el impuesto a las Ganancias, incumpliendo una promesa de la campaña electoral.

"Quede claro además ante la opinión pública que la responsabilidad de este conflicto es de los bancos y del Gobierno.

Podrán hacer las declaraciones o las operaciones mediáticas que quieran: se llevan por delante la verdad", dijo La Bancaria.