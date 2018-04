Así se definirán los ascensos y descensos de la B Nacional

Se viene el sprint final del torneo de la B Nacional y en tiempos de definiciones el campeonato se puso más parejo que nunca y prácticamente todos los equipos se juegan algo cada fin de semana. Quedan cuatro capítulos y todo puede suceder.Pasó la fecha 21, en donde Atlético de Rafaela quedó libre y analizando todos los resultados que se podían dar y la posición en la cuál podía quedar la "Crema", se podría afirmar que el equipo conducido por Lucas Bovaglio “la sacó barata”, sólo fue superado por Aldosivi y alcanzado por San Martín de Tucumán. Apenas hay cuatro puntos de diferencia entre el primero, ahora el “Tiburón” (asciende directo) y el noveno que hoy sería Juventud Unida de Gualeguaychú (el último que ingresa al octogonal por el segundo ascenso).La tendencia se vino agudizando en este último tiempo y fecha tras fecha existió la posibilidad de contar con un nuevo líder. Por primera vez en el año, la “Crema” ya no mira a todos desde arriba. Ya no depende de sí mismo. O sí. Muchos afirman que en estos capítulos finales se mantendrá la irregularidad de los de arriba. Todo puede suceder.Lo cierto es que no hay garantías de nada. Lo concreto es que el Deportivo Riestra y Flandria ya están condenados al descenso; y Ferro Carril Oeste y Guillermo Brown de Puerto Madryn, lejos de todo, no pelean por nada. Con los demás puede pasar cualquier cosa. Hasta incluso darse empates en diferentes posiciones cuando se terminen estas cuatro fechas.Para el caso de empate en puntos entre dos o más equipos, para definir el primer puesto, serán de aplicación las disposiciones del art. 111 del R.G., que establece la realización de partido/s de desempate.Para el caso de empate en puntos entre dos o más equipos en el resto de las posiciones, serán de aplicación las disposiciones del art. 112 del R.G. el que indica: en favor del equipo que registre mayor diferencia de goles, de subsistir la igualdad, en favor del que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor. O bien, exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor.Al término del torneo descenderán seis equipos, cualquiera fuera su condición (directa o indirectamente afiliado), que resultarán los de menor promedio, y que en la temporada siguiente militarán, en la Primera B o Federal A, según corresponda.Disputarán el “petit-torneo” por el segundo ascenso los ocho clubes mejor ubicados de la tabla final de posiciones 2017/2018 excluido el primero de la misma, ordenados del 1° al 8°. Se jugará de la siguiente manera:el 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.posteriormente, los equipos ganadores se re ordenarán nuevamente del primero al cuarto según la tabla final de posiciones, quedando determinados los siguientes enfrentamientos: 1° vs 4° y 2° vs 3°.los dos ganadores de las semifinales jugarán entre sí, y el equipo vencedor será el ganador del torneo reducido, quien habrá de ascender a la Superliga.Las instancias dede Finales se disputarán a, actuando como local el equipo mejor ubicado en la Tabla Final de Posiciones 2017/2018, y en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, el equipo mejor ubicado en la Tabla pasará a la instancia siguiente.Las instancias dese disputarán a, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro el equipo mejor ubicado en la Tabla Final, y en caso de igualdad al cabo de los segundos 90 minutos, el equipo mejor ubicado en la Tabla Final pasará a la instancia siguiente.En la Final, si persiste la igualdad, en puntos y diferencia de goles, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.