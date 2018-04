Más reuniones en los barrios por inseguridad

El miércoles por la noche, referentes barriales, público en general, ediles de la ciudad y principalmente el Coordinador en Prevención y Seguridad del Municipio, junto al Jefe de la Unidad Regional V, Fabián Forni, encabezaron una reunión en la vecinal del 2 de Abril con un único objetivo: la inseguridad que hay en ese sector de la ciudad."Este es un trabajo que se hace con todos los actores. Acá hay mucha gente y la evaluación que uno hace es muy positiva. Sabemos que falta muchísimo, no estamos conformes, y se lo expresé al Secretario de Seguridad (Bodoira), pero la evaluación que hacemos es que falta, es un paso adelante, pero falta", explicó el Jefe Forni al respecto.Entre los concejales, estuvieron presentes Leo Viotti, Alejandra Sagardoy y el Dr. Silvio Bonafede. En tanto, participaron también referentes del Ceprome, el Dr. Mario Miretti de Fiscalía Región 5, el oficial Garay de GNA, entre otros. El abordaje principal tuvo que ver también con la prevención y las necesidades de índole municipal: "queremos acercar la comisaría al Jefe, al subjefe, al funcionario, al barrio para tomar denuncias de todo tipo y desarrollar un diálogo con la gente. Queremos que también los vecinos acerquen cuestiones que quizá no quieran llevarlas al Municipio. Ahí tenemos que estar nosotros y trasladar esa inquietud", dijo Forni luego del encuentro.En tanto volvió a remarcar que "los principales hechos delictivos siguen siendo los arrebatos, las motos, las bicicletas, los celulares... está el ladronzuelo, el descuido la oportunidad, para poder delinquir. Esto es lo que más nos aqueja".Por último, y haciendo alusión a esta unión para poder trabajar de manera conjunta, explicó que "la relación con Castellano es excelente. No tengo que estar llamándolo por teléfono todos los días, o verlo todos los días. Es una relación fluida y hoy acá está su gente con nosotros. Las cosas entre nosotros están muy bien", concluyó.Ayer por la mañana, en instalaciones de la Jefatura de Policía, se llevó a cabo una nueva reunión del Comando Unificado de Operaciones compuesto por efectivos de la Unidad Regional V de Policía, Gendarmería Nacional, Guardia Urbana Rafaelina, del Area de Protección Vial y Comunitaria, y de Seguridad Vial.En la misma, se realizó una exposición, evaluación y balance general de los operativos realizados en la semana finalizada. Asimismo se diagramaron los próximos operativos, entre ellos el que se llevará a cabo el fin de semana en San Vicente por la llegada de la banda de rock "La Berisso".