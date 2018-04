Quiere empezar a sumar

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en disputa su tercer capítulo y en la noche de hoy, con el único adelanto que tendrá esta fecha 3, se pone en marcha a las 22:00 hs.Atlético de Rafaela, que aún no pudo sumar puntos, estará recibiendo en el predio “Tito” Bartomioli del Autódromo, al Deportivo Tacural. El resto de la fecha se disputará el próximo domingo.La “Crema” no comenzó de la mejor manera el Apertura y buscará recuperarse luego de dos caídas consecutivas (1-4 vs Peñarol y 0-1 vs Quilmes). Por su parte, los de Tacural llegan tras vencer a 9 de Julio (2 a 1) y en la primera fecha se llevaron un punto de la visita a Brown en San Vicente.El árbitro principal del encuentro será Rodrigo Pérez, quien estará acompañado por N. Ercole y C. Cazzaniga. El partido de Reserva estará comenzando a las 20:30 hs.Los otros cotejos irán el domingo: 16:00 hs (Reserva 14:30 hs): Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Unión de Sunchales vs Ben Hur (cancha Auxiliar), Argentino de Humberto vs Peñarol, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, 9 de Julio vs Deportivo Ramona, Brown de San Vicente vs Deportivo Libertad.