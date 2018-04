Una obra esperada

El próximo lunes 9 de abril, una fecha que ya puede ser medida en cuestión de horas, será firmado el convenio entre Provincia y Nación para encarar una de las obras más esperadas de nuestra región, como es la completa refuncionalización y reacondicionamiento del Canal Vila-Cululú, significando una inversión de 415 millones de pesos. La financiación será en el marco del Fondo Hídrico Nacional, como parte del convenio que la provincia de Santa Fe acordó con su par Córdoba y la Nación para dar solución a toda la cuenca mencionada, que atraviesa los departamentos Castellanos y Las Colonias.No se debe agudizar demasiado la memoria para puntualizar las gravísimas inundaciones provocadas por la falta de canalización adecuada, los tapones y demás inconvenientes comprobados, pero esencialmente por esa enorme masa hídrica que baja desde la provincia de Córdoba y no encuentra aquí en territorio santafesino la canalización acorde al volumen para ser derivada hacia el río Salado.Este plan de adecuación del Vila-Cululú incluye la canalización de 102,7 kilómetros y la construcción de 28 puentes, comenzándose los trabajos en la desembocadura en el arroyo Cululú hasta su conexión con el canal Ricci, el cual se encuentra en los distritos de Santa Clara de Saguier y Josefina, reportando de tal manera los primeros beneficios al disminuir los tiempos y áreas de anegamiento al incrementarse la capacidad de conducción del excedente hídrico.Un dato muy elocuente sobre la magnitud de la obra es que las tareas de excavación a los fines de configurar la sección transversal proyectada cuenta con la estimación de 1,6 millón de metros cúbicos de tierra, destacándose que se verán favorecidas al concluir esta obra unas 300.000 hectáreas, tanto urbanas como rurales, favoreciendo a toda una zona productiva que encontraba grandes inconvenientes por la reiteración de las inundaciones, cuyos efectos ahora se verán sensiblemente mengüados con la refuncionalización del Vila-Cululú, y también el agregado de la cañada de Sunchales. Otra de las estimaciones da cuenta que además de la cantidad de hectáreas favorecidas, el impacto beneficiará a unas 45.000 personas.Esta obra integral sobre el Vila-Cululú se viene reclamando desde hace muchos años, durante los cuales salvo algunas intervenciones menores, se hizo poco y nada. El resultado y las consecuencias no pudieron ser peores, ya que en los últimos diez años, sólo por tomar una referencia, las inundaciones se sucedieron con muy breves interrupciones, provocando daños enormes a las explotaciones de toda la parte oeste del departamento Castellanos.Desde entonces las promesas por supuesto incumplidas, como las visitas de funcionarios se sucedieron sin solución de continuidad, hasta que ahora parece llegar el momento tan esperado, pues intervienen de manera conjunta las provincias de Santa Fe y Córdoba con la coordinación de la Nación, que a través del Fondo Hídrico Nacional afrontará el financiamiento de la obra por un valor de 415 millones de pesos, cuyo convenio será firmado el próximo lunes 9 de abril.Seguramente la solución no será absoluta, pues todo continuará dependiendo del volumen de las precipitaciones y también del aporte colectivo de todos los vecinos y productores, no reiterando taponamientos y desvíos como ocurrieron en otras ocasiones en que imperó el sálvese quien pueda, y además, la presencia de los organismos de control y el permanente mantenimiento de toda la traza, tanto en la canalización como los puentes.Hace años que se viene repitiendo una situación en que sobresalen las fotos, las promesas hechas polvo por el tiempo y las reuniones estériles. Se espera, se confía, que esta vez la cuestión será diferente y que el convenio que se firme dentro de pocos días, lleve finalmente a la realización de una obra fundamental para la recuperación de miles de hectáreas que se ven afectadas por las inundaciones.Los tiempos de las promesas incumplidas definitivamente deben quedar atrás, siendo la misma gente la que se encargue de ser custodia de que esta obra se lleve adelante. El lunes se dará el primer paso para recorrer un tramo todavía largo por delante.