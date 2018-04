El intento de reforma constitucional en la provincia sigue adelante y con renovado entusiasmo por parte del gobernador Miguel Lifschitz, quien lanzó una idea que viene de lejos pero para la cual nunca parece ser el momento oportuno. Confirmó que el primer día del mes de mayo presentará el proyecto de reforma, aunque desde algunos sectores de la oposición han venido las réplicas, como por ejemplo del senador Omar Perotti -uno de los potenciales candidatos a la gobernación en 2019-, quien viene diciendo que de lo que hay que ocuparse es de los problemas de los santafesinos y en primer lugar de la seguridad, que no ha sido resuelta y constituye un grave problema, y que la reforma no es prioritaria. El también senador -en su caso provincial- Alcides Calvo, en igual sentido le apuntó a buscar solución al muy serio problema del aumento de las tarifas eléctricas en lugar de ocuparse de la reforma constitucional, la que por otra parte, hay cierto nivel de coincidencia en que debería ser llevada adelante por un gobierno para que entre en vigencia en el siguiente período, para dejar de lado el intento reeleccionista que se puntualiza cada vez que hay reforma de por medio.En cuando al dinero, citado en el subtítulo, también produjo resquemores. Es que tal como se había puntualizado en PP la semana anterior, desde Cambiemos rosarino se sostuvo que esta reforma tendría un costo de 800 millones de pesos, provocando una contundente respuesta de parte del ministro Pablo Farías, quien dijo que será "una reforma austera" a llevar adelante durante 60 días en la Legislatura y con convencionales sin estructura de asesores, por lo cual su costo sería de 200 millones. La cuarta parte de lo dicho por el macrismo.Respecto al pan, cayeron bastante mal las declaraciones del gobernador Lifschitz en el tira y afloja con los docentes santafesinos, quien además de fustigar el nuevo paro los señaló como faltos de solidaridad con el resto de santafesinos. Se para por 300 pesos por mes, equivalentes a 6 kilos de pan -comparación elegida- minimizando el efecto para el bolsillo de cada docente, cuando en cambio para la provincia son 1.000 millones de pesos, importantes para obras que son para todos.En cuanto al anuncio del descuento de los días no trabajados por los maestros, nadie lo tomó demasiado en serio, pues como sucede siempre se vuelve motivo de discusión y siempre se termina cediendo en el pago. Eso se sabe, tanto de un lado como del otro del mostrador.Tras el vendaval de protestas que hubo luego del sorteo de las 53 viviendas, con el objetivo de aclarar vinieron a la ciudad Lucas Crivelli y Luis Russo, para explicar personalmente lo que antes se había hecho por escrito. Demás está decir que el encuentro con vecinos en el Nodo fue tenso, y aunque los argumentos pueden ser tal cual se explicaron, la gente se retiró tal como había llegado, con las mismas sospechas. Tuvo vigencia aquellos tan remanido de "no aclares que oscurece".Las acusaciones no fueron sólo por el sorteo en el cual hubo una lista de casi 2.500 anotados cuando antes se había conocido un listado con 500 menos, responsabilizándose a la digitalización y el hecho de poder anotarse directamente, sino que también las sospechas se volcaron sobre lo que serían irregularidades en el plan 'Mi tierra mi casa'. Aunque, si bien protestas hubo muchas, pruebas ninguna.En verdad, que esto sirva de antecedente que cuando hay situaciones de tamaña magnitud, por lo que constituye una vivienda para una familia que no tiene otra ocasión de lograrla si no es por estos planes sociales, las cosas deben ser claras como el agua, sin la más mínima sospecha.Pero lo trascendente, y a tener en cuenta, es que 2.500 anotados para 53 viviendas, es un dato que da cuenta de la necesidad que hay en Rafaela.Seguramente antes de aplicar tamaño incremento en las tarifas de la EPE, tanto las autoridades de la empresa como del gobierno lo habrán pensado dos veces, previendo las reacciones que provocaría una suba de tamaña naturaleza que ha dejado al borde del nocaut a pequeños y medianos comercios -sin descartar a los grandes, aunque tengan mejor manera de defenderse-, y también en parecida situación a muchas familias.Hubo explicaciones desde el nivel oficial, advirtiéndose escasa predisposición a la reconsideración, optando por trasladar la responsabilidad al gobierno nacional y sus permanentes ajustes. Lo que nunca quedó bien aclarado, y otra vez tenemos oscuridad en el horizonte, es la razón por la cual si la mayorista nacional le vende a todas las provincias a igual precio, en Santa Fe la energía es más cara que en el resto. Tal lo exponen los reclamantes, existe una conformación de la facturación que provoca estos desmadres, con montos que directamente resultan impagables para muchos de los afectados.Si el reclamo y las quejas vienen desde el sur, el centro y el norte, sin diferencias entre grandes centros urbanos y pequeños pueblos, queda visto que hay algo que deberá ser solucionado. Y aunque desde el mayorista nacional los aumentos hayan sido importantes, al gobierno santafesino le corresponde buscar las soluciones que hacen falta y deben aparecer rápido, pues es él el responsable de los santafesinos.Entre tantas pálidas, que siempre suelen ser noticia de mayor volumen que las otras, esta vez dedicamos el espacio a algo muy bueno, que aunque conocido, vale la pena reiterarlo. Es que al darse por iniciado el ciclo lectivo universitario de nuestra ciudad, con un acto en el Belgrano -de paso, que acierto fue conservar esta sala-, el intendente Castellano que encabezó el mismo, dio algunas precisiones sobre educación de este nivel.Las 7 casas de altos estudios cuentan con 6.000 estudiantes y ofrecen 54 carreras. Un dato muy sencillo, sustentado en tres cifras, pero que desbordan en elocuencia, justo cuando tanto se insiste, y con razón, que el futuro de los países está sustentado exclusivamente en el conocimiento.