River no pudo doblegar a Independiente Santa Fe de Colombia y apenas igualó 0 a 0 en un partido correspondiente al Grupo 4 de la Copa Libertadores de América.El conjunto de Núñez fue superior al elenco colombiano, pero careció de eficacia a la hora de convertir a la vez que chocó con la seguridad del arquero Robinson Zapata y no pudo conseguir su primer triunfo en el certamen continental.Las Posiciones: Flamengo 4 puntos; River 2; Santa Fe 2; Emelec 1.La próxima fecha: Flamengo vs Santa Fe, Emelec vs River.