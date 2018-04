Alto acatamiento de los docentes en un nuevo paro decretado en la provincia

Fue otra jornada en donde los docentes se llevaron el centro de la atención. Una movilización imponente, aún más fervorosa que la anterior, y un paro que se extenderá hasta el día de hoy, dejando las aulas públicas de la provincia vacías.Ayer se movilizaron por las calles del microcentro de Santa Fe, con banderas, bombas, con cantos...independientemente de la advertencia del Gobierno, que había avisado que quienes adhiriesen sufrirían el descuento del día.Pese a esto, la marcha fue multitudinaria y los gremios que agrupan a maestros de escuelas oficiales y privadas, y los empleados públicos identificados con ATE se movilizaron y exteriorizaron el malestar por una discusión salarial cerrada mediante decreto, por un aumento que siguen considerando insuficiente, y por la amenaza del descuento del día.En nuestra ciudad no hubo clases. Las calles estuvieron desiertas luego de las 7 de la mañana, en donde habitualmente se ve el desplazamiento de padres con sus hijos en las cercanías de los colegios. Los docentes nucleados en Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe) y Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados). En tanto, desde Amsafe entendieron que el paro docente de 48 horas "fue una medida realmente contundente para exigir paritarias libres y sin techo". Así, mostraron un repudio público en contra de la decisión oficial de imponer por decreto, el aumento y descontar los días de huelga.En diálogo con LA OPINION, Griselda Marcos, titular de AMSAFE Castellanos, destacó que "en el departamento los docentes manifestaron su descontento con lo anunciado por el gobierno provincial. Fue alto el acatamiento", explicó la docente.En tanto, la salud también se vio afectada en Rafaela. Los médicos reunidos en Amra (Asociación de Médico de la República Argentina) y Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad), más los trabajadores estatales, también se unieron y la atención se vio algo sentida. La licenciada y coordinadora de los Centros de Atención Primaria en nuestra ciudad, Luciana Galloni, explicó en Radio ADN ayer, que los Centros de Salud llevaron a cabo las atenciones necesarias, pese al paro que los médicos realizan hoy. En tanto, el Hospital Jaime Ferré tuvo atenciones mínimas, de primer grado prácticamente, en relación a los días comunes.Ahora, y luego de esta multitudinaria convocatoria en la movilización de ayer, los trabajadores nucleados en ATE, SADOP y AMSAFE, realizarán una segunda jornada de protesta como rechazo a la propuesta salarial en el día de hoy.Recordemos que ayer la marcha finalizó en la explanada del Ministerio de Educación donde dirigentes gremiales expusieron sus discursos. Cabe destacar que el pasado martes, el gobierno provincial aseguró que se descontará a los trabajadores los días de paro.La última de las dirigentes en hablarles a los más de 20 mil trabajadores (ver página 9) que escuchaban atentamente fue la secretaria general de AMSAFE y Ctera, Sonia Alesso. “Demostramos que sabemos unirnos no sólo para defender nuestros derechos sino también la claridad hacia adónde apuntan estas políticas a nivel nacional y provincial. La causa de este conflicto es claramente la negativa de discutir en la paritaria la escala, los tramos, las condiciones y no imponer un aumento a la medida de otras propuestas salariales que se hicieron en el país. No es verdad que no iba haber ni piso ni techo. Que me diga el gobernador o muchos de los que votan ajuste y hambre para el pueblo cómo viven con los sueldos que tenemos con los aumentos en alquileres, la luz, el gas, el colectivo y todos los servicios. No nos van a poder convencer de que es lo mejor aumento del país. Vamos a pelear, a llenar las calles argentinas diciendo todas las veces que sean necesarias ‘no a los techos salariales, no al hambre, a la miseria, a la ley de ART, al intento de modificar nuestras jubilaciones”. Y coincidió con sus predecesores: “El anuncio de Paritaria por decreto es ilegal, viola la ley de paritaria, es práctica desleal amedrentar, pretender romper el paro, buscar dividir a los sindicatos e intentar disciplinar a los trabajadores. Por eso le decimos esta pelea no terminó, convoquen a paritarias, no firmen el decreto, queremos salarios y condiciones dignas”.Para dar por finalizado el acto, las más de 20 mi almas entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para terminar saltando siempre en clave celeste y blanca casi mezclándose los ritmos de “coronados de gloria vivamos” y “no lo soñé”.