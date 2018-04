Atlético trabajó pensando en el lunes

El plantel profesional de Atlético de Rafaela continúa transitando esta semana larga de trabajo luego de haber quedado inactivo en la jornada pasada y trabajando con la mente en el partido del próximo lunes a las 21:05 en Corrientes ante Boca Unidos, donde la Crema tratará de cortar la racha de 5 partidos sin victorias y buscará, al mismo tiempo, recuperar la cima de la PBN en la recta final del certamen. En este sentido, los jugadores entrenaron este miércoles por la mañana en el predio del autódromo, donde llevaron a cabo trabajos de definición y en espacios reducidos pero sin indicios de un probable equipo titular. Recién este viernes, el entrenador Lucas Bovaglio realizará la habitual práctica futbolística, donde dará los primeros indicios, aunque se estima que no habrá demasiadas variantes en relación a los 11 que igualaron sin goles como local ante Morón en el último partido oficial. Más allá de que ya está disponible Franco Lazzaroni tras haber cumplido la fecha de sanción, el único cambio seguro es el retorno a la última línea de Nicolás Dematei, que no jugó a último momento ante el Gallito por el nacimiento de su hijo, en lugar de Gianfranco Ferrero. Mientras que, según lo observado en la sesión del martes, la duda pasa por quién será el lateral derecho, si continuará en la titularidad Lucas Blondel o si tendrá su oportunidad Oscar Carniello. En cuanto al resto, serían los mismos del último partido. En tanto, Rodrigo Depetris, con una molestia, y Maxi Casa, desgarrado, continúan trabajando de manera diferenciada. El primero no llegaría al lunes, mientras que el segundo podría reaparecer ante Quilmes. La Crema volverá a moverse este jueves en horario matutino y el sábado por la noche estará partiendo rumbo a la capital Correntina.Boca Unidos, que está luchando por mantener la categoría, terminó empatando en la noche del martes 1 a 1 con Deportivo Morón en Buenos Aires, en el partido que cerró la 21ª fecha del torneo de la Primera B Nacional. El primer tiempo jugó discretamente y se fue al descanso uno a cero abajo, pero en el segundo mejoró ostensiblemente, empató con un gol de Pablo Vegetti y tuvo tres situaciones netas para aumentar pero falló en la estocada final. Con este resultado, el elenco correntino sigue en zona de descenso y el lunes jugará otra verdadera final con Atlético Rafaela. El elenco de Carlos Mayor alistó ante Morón a Hilario Navarro; Fabio Godoy, Rolando Ricardone, Tomás Charles y Leonardo Baroni; Ramiro Maldonado (Gabriel Morales), Alan Pérez, Mario Bolatti (Osmar Ferreyra) y Germán Herrera (Martín Ojeda); Pablo Vegetti y Diego Sosa. DT: Carlos Mayor.