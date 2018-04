Los Napia debutarán en el Centro Cultural

De Payamédicos a elenco teatral, así puede denominarse el emprendimiento de Los Napia, integrado por tres payamédicos Micaela Clemenz, César Maldonado y Silvio Godino, y dos egresados de la EMAE César Maldonado y Marcos Forni- que no estuvo presente en la entrevista-. Elenco teatral relativamente nuevo y que debutará el próximo domingo en el escenario del Centro Cultural Municipal con la pieza "Una obra de payasos para toda la familia". La función se brindará a partir de las 18. Las entradas anticipadas dos adultos por $ 150 y niños $ 50 desde los 6 años.En la víspera parte del elenco nos visitó para compartir la alegría que los embarga y el compromiso que sienten por presentarse en una sala como la que albergará esa primera función.César, autor, director, actor, puso de relieve que " Los Napia, como primera formación surgió en 2014 con un primer elenco dónde éramos tres amigos 'paya' que empezamos a investigar y surgieron las primeras puestas en escena, el elenco se sostuvo poco tiempo porque a fines de 2015 uno de los actores se fue a probar suerte a Buenos Aires y hoy todavía está trabajando allá, el caso de Gerardo Alessio, a fines de 2015, principios de 2016 integramos a Millie Massut, por su trabajo, en la zona, en otras provincias, no pudo sostenerse, el otro compañero está haciendo un trabajo de investigación, es apicultor y está a cargo de su pyme, tampoco pudo ser y esta formación es muy nuevita, se inició este año, pese a ello se presentó en varios sitios."Aquí en la ciudad, hicimos varias plazas- Mario Vecchioli, Villa Podio- en escuelas, y la última presentación fue en Colonia Margarita haciendo una especie de pre estreno de la obra".Más adelante señaló que en la pieza están "representando la vida de estos personajes, los cuatro payasos, como la técnica nos enseña son transeúntes y son trashumantes, son personajes que están dentro de la sociedad y que hay que agudizar un poco la vista para verlos, están representados desde el lugar de la inocencia, desde la posibilidad y la imposibilidad que da esta pequeña máscara que es la nariz del payaso.Hizo saber que" desde enero empezamos a trabajar con Silvio y con Marcos, luego la sumamos a Mica, y en estos meses, hasta hoy venimos sosteniéndolo con alegría, dos ensayos y a veces tres, incluidos los fines de semana, estoy muy contento de poder contar con personas deseantes, que vienen a esto, a poder encontrarnos desde el juego".Micaela por su parte remarcó que "con César hace dos años que estoy con Payamédicos, y esta propuesta surgió, César me invitó a participar, ellos me aceptaron, y me siento muy contenta por la invitación y la aceptación, ellos son tres hombres y yo la única mujer, es difícil, pero estoy muy contenta y con ganas de que llegue el domingo.Por su parte Silvio enfatizó que "yo hace un año que estoy en Payamédicos, siempre le decía a César, tuvimos un curso de payateatralidad y uno a medida que fue trabajando en payamédicos, el devenir del otro lado también, para seguir trabajando en lo mismo, pero desde el otro lado, por eso dijimos 'arranquemos con esto'.César agregó que "en el caso de Marcos Forni, el compañero que no vino a la nota, para mí es un orgullo que haya aceptado la propuesta, Marcos inició a los 14 años teatro en los talleres de la ciudad, fue parte del elenco del Lasserre, EnamorArte de Ben Hur y con Marcos compartimos la formación en la Escuela Municipal de Teatro, somos egresados de la primera promoción y con alegría extendiendo la apuesta de los egresados de EMAE.