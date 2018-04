En las Vecinales se tomarán denuncias

En la víspera, bajo el título “¿Denuncias en las vecinales?”, dábamos cuenta de una inquietud que cobró trascendencia en la jornada del martes, versión que decía que en reuniones mantenidas por autoridades policiales con jefes vecinales de los barrios Mora, Zazpe, Virgen del Rosario, Amancay y Los Nogales, entre otros; “se habría conversado la posibilidad de que los mismos vecinos de los diferentes barrios puedan realizar en estos encuentros en las Vecinales, ya sea individual o grupalmente, denuncias de la misma manera en que se hacen en las comisarías o en el Centro Territorial de Denuncias”.



VOZ OFICIAL

La especie, que no pudo ser confirmada ese mismo día, si pudo conocerse ayer oficialmente en una diálogo mantenido entre un cronista de este Diario y el comisario Fabián Forni, jefe de la Unidad Regional V de Policía.

Forni señaló que, “el dispositivo 'Más cerca' trata de lograr un objetivo primordial que es acercar la comisaría al barrio. Si bien ya está en el barrio, hay un mensaje de acercamiento porque la orden es precisa y directa: el jefe, o el subjefe, o ambos con un sumariante -ya que tenemos la suerte de contar en este Distrito con Vecinales en todos los barrios-, la orden es estar por lo menos una vez a la semana, los días miércoles de 17.00 a 18.00 horas, para que aquellas personas que por alguna cuestión particular no quieren ir a la dependencia policial, pueden allí en la Vecinal, expresar inquietudes, necesidades, dificultades, propuestas, quejas, reclamos, y las denuncias que tengan por hacer. Incluso no las que directamente nos incumben como prevención y seguridad, sino aquellas que por alguna cuestión secundaria (como barrido, limpieza, iluminación, etc.), las recibimos y las trasladamos los días que nos reunimos con el Comando Unificado. Es acercar al policía con la gente, ir nosotros a solucionar el problema y no esperar. Por eso ahí vamos”, explicó con lujo de detalles el Jefe de la Unidad Regional V.



MAS ENCUENTROS

En el marco del "Dispositivo Más Cerca", en la víspera hubo más reuniones en Vecinales, las cuales resumimos a continuación.

Una fue de la Comisaría 13ª con la vecinal del barrio Güemes, estando el subjefe de la Dependencia, oficial Ezequiel Brondino.

En la sede vecinal del barrio Amancay con el oficial Diego Romero, subjefe de la Comisaría 15ª se reunieron el presidente Germán Dalbano y varios vecinos.

También entre la Comisaría 2ª con la vecinal del barrio 17 de Octubre, acercándose al barrio el jefe de la dependencia inspector Martín Montenegro y la subjefe oficial Daniela Castillo, quienes conversaron con Martin Tunetti (presidente) y Héctor Lavalle (secretario), entre otros.

En la sede del barrio Pizzurno se reunió el jefe de la Comisaría 1ª, comisario Claudio Casaz, el comisario Milton Segovia y la oficial Natalia Oyola con autoridades vecinales.

En jurisdicción de la Subcomisaria 1ª de 17 a 18 se llevó a cabo una reunión en la vecinal del Barrio Mora con la concurrencia de las autoridades de dicho lugar y vecinos, donde se trataron temas conflictivos.

Finalmente, en la sede vecinal del barrio 2 de Abril, se reunieron con autoridades del Destacamento Nº 9, y el subjefe de la dependencia oficial Adalberto Kremsem.