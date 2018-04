Edificio de Megatone, eje de proyecto inmobiliario

La construcción del edificio corporativo de Megatone, una red de electrodomésticos con casa central en Rafaela perteneciente al Grupo BZA, en la estratégica esquina de Fader y bv. Yrigoyen modificará sustancialmente el paisaje urbano de barrio Pizzurno y de todo el sector sur de la ciudad, aunque todavía resta la viabilidad del proyecto en los ámbitos técnicos del gobierno local y provincial a la vez que el aval del Concejo Municipal.El predio que había pertenecido a la fallida ex Curtidora del Oeste Santafecino, que quebró hace casi 20 años, cuenta con galpones cerrados desde ese tiempo. Y si bien un grupo inversor había planeado la urbanización a partir de la construcción de un par de torres, la resistencia de vecinos impidió que prospere la iniciativa al punto que vendió el terreno a BZA.Tras la presentación pública del proyecto efectuada el martes en el Municipio ante el intendente, Luis Castellano, su equipo y miembros del Concejo, los responsables de su diseño destacaron que "el edificio corporativo será la punta de lanza de un emprendimiento inmobiliario". Así lo afirmó el arquitecto Claudio Walter, quien lidera en conjunto con el estudio del también arquitecto Leandro Puig y el ingeniero Daniel Basano el desarrollo de la propuesta, en diálogo con el programa "Reencuentro"de LT28 Radio Rafaela."Trabajamos en este proyecto desde hace bastante tiempo a partir de la necesidad del grupo de trasladar su sede corporativa, ya que en la actualidad funciona en el microcentro -con acceso sobre calle Saavedra al 53- con todos los inconvenientes que ello genera para la movilidad, estacionamiento, y demás", sostuvo Walter. "El Grupo BZA tiene la oportunidad de adquirir la propiedad sobre Hipólito Yrigoyen y Fader, luego decide llamar a un concurso privado por invitación a cinco estudios de la ciudad al que fuimos convocados", agregó.Inicialmente, desde Megatone plantearon la consigna de proyectar un edificio pero reciclando los galpones existentes que ocupan más de 4 mil metros cuadrados teniendo en cuenta que gran parte de esa superficie cubierta "era recuperable". Así, la premisa fue reciclar y adaptar esos depósitos a un uso administrativo, indicó Walter.Sin embargo, el profesional explicó que el problema vial existente en el sector se convirtió en un "punto de inflexión importante", es decir la necesidad de la Municipalidad de Rafaela de ampliar como avenida de doble mano el tramo de calle Fader entre bulevar Yrigoyen y Sargento Cabral. "Quiero rescatar la actitud del grupo empresario, ya que a partir de un fuerte sentido de pertenencia a la ciudad ven la posibilidad de aportar desde lo privado para una solución urbana", resaltó Walter ante la decisión de Megatone de donar una importante porción del terreno -ocupada por uno de los galpones en la actualidad- para "resolver el nudo vial que genera la intersección de Hipólito Irigoyen, Fader y Avenida Williner". En este sentido, manifestó que "con el proyecto en mano de reciclado, nos piden una propuesta para construir un edificio nuevo con la posibilidad que ese edificio considere esta problemática urbana"."En ese cambio de ideas se resuelve demoler todo lo existente, ceder al municipio una franja por el frente de Avenida Fader para poder ensancharla y hacer posible de este modo la viabilidad de una rotonda para resolver el encuentro de las avenidas Fader y Williner por el oeste y la intersección de Yrigoyen", detalló. "El área de Desarrollo Urbano del municipio tiene la decisión de resolver ese nudo, por ello destaco la actitud de resignar la construcción existente y pensar en la construcción de un edificio nuevo", añadió Walter.Por último, consideró que "el proyecto tuvo muy buena recepción de parte del Ejecutivo y el Concejo, restan algunos trámites importantes como la aprobación de la Comisión de Patrimonio Urbano, pero no creemos que haya problema porque el edificio no está dentro de los bienes catalogados como patrimonio urbano de la ciudad”.En tanto, Basano precisó que el proyecto contempla ensanchar "en términos urbanos la calle Fader para lo cual el grupo BZA va a donar 2 mil metros cuadrados, es un terreno de forma trapecial conformado por las calles Yrigoyen, Saavedra, Remedios de Escalada y otro lado paralelo a las vías del Ferrocarril General Belgrano, es un trapecio de 11.500 metros".Al respecto, subrayó que "el objetivo es jerarquizar un nudo urbano muy concurrido y de importancia para la ciudad, el grupo BZA no solo quiere hacer su edificio corporativo sino que además quiere realizar un emprendimiento inmobiliario que en el largo ciclo de vida del proyecto permita financiar el edificio corporativo".En este marco, afirmó que la torre corporativa se ubicará en la esquina de la ciclovía en el triángulo conformado por Yrigoyen y Fader en tanto que el resto sería utilizado para un desarrollo inmobiliario de orden comercial y residencial. Además, indicó que el Código Urbano permite edificar en el sector hasta los 22 metros pero el proyecto plantea alturas de 31 metros por lo que la presentación realizada ante el Municipio incluye la solicitud de autorización para ampliar la altura y exceptuar un non edificandi de 20 metros que tiene el terreno."Los plazos del Grupo para el edificio corporativo son cortos, la idea es que la totalidad del personal esté el día 1º de noviembre trabajando en el edificio corporativo", concluyó Basano.