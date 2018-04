Más de veinte allanamientos voltean una organización narco

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ha fortalecido el despliegue de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, con el objeto de trabajar junto a las autoridades provinciales en la lucha contra al narcotráfico.

Fue así que ayer, tras una exhaustiva investigación, la Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe han desarticulado una organización criminal que comenzó a operar en el año 2014 y estaba integrada por un agente de la fuerza provincial y dos gendarmes.

“Este procedimiento forma parte de nuestro compromiso con los argentinos; el gobierno nacional está decidido a terminar con el narcotráfico desde la raíz y para ello estamos trabajando sistemáticamente con las fuerzas federales y locales”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Todos los traficantes son iguales. No importa si es funcionario público o político, los vamos a ir a buscar uno por uno. Donde haya un encubrimiento, sea en la Justicia o en las fuerzas, vamos a combatirlos”, agregó Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.



LA INVESTIGACION

La causa comenzó en 2014. Desde entonces se realizó una pesquisa que incluyó una serie de tareas de campo y permitió acumular la información necesaria para dar cuenta de las conexiones de la banda y librar 21 órdenes de allanamiento.

Los procedimientos fueron llevados a cabo ayer, en forma simultánea por la Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe en la capital provincial, Rosario, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y la localidad bonaerense de Aldo Bonzi.



NO EN RAFAELA

Inicialmente había transcendido de fuentes judiciales que también se habrían realizado dos allanamientos en Rafaela, aunque luego se descartó desde la cartera de Seguridad de la Nación.

Del mismo modo, fueron consultadas dos fuentes calificadas de esta ciudad de Rafaela, quienes confirmaron a este Diario que no se realizaron allanamientos en este Distrito.



RESULTADOS

Como resultado de los operativos se produjo la detención de un efectivo de la Policía de Santa Fe, un sargento de la Gendarmería Nacional que había sido pasado a disponibilidad, un cabo de la fuerza y al menos otros dos integrantes de la organización. Asimismo, se incautaron estupefacientes, vehículos, armas, celulares y documentación que será de vital importancia para la causa.

Los operativos se realizaron a instancias del Juzgado Federal N° 2 del Dr. Miño, que intervino a través de la Secretaría Penal de Hernán Tripiccio.



PULLARO

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en los allanamientos también participó la Policía de Investigaciones (PDI), y se detuvo un total de 7 personas que quedaron a disposición de la Justicia Federal actuante.

El ministro de la cartera Maximiliano Pullaro, dialogó en rueda de prensa acompañado por Daniel Corbellini, jefe de la PDI, manifestando su satisfacción por el éxito del operativo.

En ese contexto -según consignó radio LT 10-, el funcionario provincial manifestó, sin brindar mayores detalles, que "hay importantes personas detenidas". Y que el operativo "fue la culminación, con el desmantelamiento de la banda".

Por su parte, Corbellini precisó que "hasta el momento hay 7 detenidos" que se suman a las detenciones realizadas a lo largo de la investigación que inició en 2016.

Al respecto, sobre el policía provincial detenido y sospechado como líder de la banda, Pullaro confirmó que "se desempeñaba en el ámbito del departamento La Capital". Además, no descartaron que haya trabajado en el área de drogas peligrosas.