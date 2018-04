Revés de Lula en la Corte de Brasil y ahora puede ir preso

BRASILIA, 6 (AFP-NA). - El destino del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se ensombreció en los primeros minutos de este jueves cuando 6 de los 11 jueces de la Corte Suprema votaron a favor de que sea arrestado para cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción, a solo seis meses para las elecciones que lo tienen como favorito.

Con la decisión del Supremo, el ex presidente podrá ser arrestado con el agotamiento de los recursos en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sede en Porto Alegre.

Tras más de siete horas de deliberaciones, solo faltaba un voto para rechazar el pedido de la defensa del exmandatario de que le permitan apelar en libertad ante las cortes superiores, lo que lo dejaría expuesto a ser detenido en breve.

La votación de los jueces del Supremo Tribunal Federal estaba anoche al cierre de nuestra edición empatada 5 a 5 sobre si acepta o no el "hábeas corpus" que presentó ex presidente brasileño. Pero en el último momento la presidenta Cármen Lúcia se pronunció en contra del ex mandatario por lo que ahora está más cerca de marchar a prisión.

El exmandatario (2003-2010) fue condenado en enero por un tribunal de apelación a doce años y un mes de cárcel por haber recibido un apartamento de lujo de una constructora involucrada en la red de sobornos de Petrobras.

El voto que sembró desazón entre sus seguidores fue de la juez Rosa Weber, que se consideraba dudoso. En su alegato, afirmó que "la ejecución de la condena del tribunal de apelación (...) no compromete el principio constitucional de la presunción de inocencia".

En las afueras del tribunal en Brasilia, los detractores del exmandatario reaccionaron con festejos, mientras sus partidarios recibieron la noticia abatidos o llorando.

En la sede del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo, desde donde Lula sigue el juicio en una sala privada, los militantes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) mostraban nerviosismo.

"Es una farsa, un golpe muy grande, no acepto a Lula fuera de las elecciones, no acepto un inocente en la cárcel de ninguna manera", dijo Maria Lucia Minoto Silva, una profesora de historia de 60 años.

El debate se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad ante una creciente polarización política en Brasil. La Corte en Brasilia trabajó aislada del público.

La primera economía latinoamericana recorre una crisis política que ya lleva más de tres años, en medio del bombardeo de acusaciones de la corrupción desvendada por Lava Jato contra figuras de prácticamente todos los partidos.

En 2016, Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, fue destituida por el Congreso, acusada de manipulación de las cuentas públicas. El ambiente político provocó una depreciación del real frente al dólar en las últimas semanas.

El que fuera el presidente más popular de la historia reciente de Brasil se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia.