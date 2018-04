Augusta, con Tiger y el Pato Cabrera

AUGUSTA, EE.UU., 5 (AFP-NA). - Las posibilidades de que Tiger Woods gane el próximo Masters de Augusta crecieron exponencialmente con cada birdie que logró desde su regreso en 2018, pero la realidad indica que el astro de 42 años se enfrenta a una dura tarea en su intento de lograr su decimoquinto major. Desde su victoria en el Abierto de Estados Unidos en Torrey Pines en 2008, numerosas lesiones y asuntos personales lo han apartado de su objetivo: superar a Jack Nicklaus como el golfista con más títulos de Gran Slam, con 18.El Tigre ganó el Masters en 1997, 2001, 2002 y 2005 pero la última vez que acabó entre los 10 primeros fue en 2013, cuando finalizó en cuarto lugar. Woods dijo que perdió la "necesidad" de competir por la Chaqueta Verde en 2016 y 2017. Ahora, después de jugar sin dolor tras su última cirugía, una fusión espinal en abril pasado, el estadounidense está listo para volver a hacer historia en el campo de Georgia. "Simplemente con estar ahí, golpeando la bola y siendo creativo... no hay otro campo de golf ni otro torneo así en el mundo", aseguró. "Es un paraíso para los jugadores".Woods ganó su primer Masters en 1997. Y lo hizo con estilo. Con una tarjeta de 18 bajo par, el norteamericano se impuso con 12 golpes de ventaja sobre su escolta, Tom Kite, y con 21 años se convirtió en el jugador más joven y en el primer afroamericano de la historia en adjudicarse el trofeo. En 2001, su dominio también fue total, hasta el punto de que se hizo con el "Tiger Slam" al ostentar los títulos de los cuatro Gran Slams de forma simultánea. Defendió con éxito su victoria en 2002 y en 2005 volvió a hacerse con el triunfo.En 2010, Woods decidió volver a los links en el Masters, cinco meses después de sufrir humillantes revelaciones de infidelidad que acabaron con su matrimonio. Luego de este escándalo y de sufrir varias lesiones, el estadounidense regresó al número uno de la PGA en 2013, pero no logró tener éxito en ninguno de los majors.CABRERA, UNICO ARGENTINOEn el legendario recorrido del Augusta National Golf Club, esta edición habrá un solo argentino, Ángel Cabrera. El Profesional de Villa Allende, Córdoba, cuenta con el honor de haber sido ganador del evento en 2009, dos años después de consagrarse en el US Open.Cabrera jugará desde las 12:59 hora de Argentina junto a Ross Fisher de Inglaterra, y con Jimmy Walker, de Estados Unidos. El viernes, la competencia para ellos dará inicio a las 10:03, siempre tomando en cuenta la hora de nuestro país.El Masters también tuvo como protagonista principal al Pato en 2013, cuando cayó frente al australiano Adam Scott en un recordado playoff jugado bajo la lluvia.Se cumplen además cincuenta años del episodio en el que De Vicenzo se consagró definitivamente, no por ganar, sino por reconocer su error en la tarjeta y perder de esa manera el que podría haber sido su segundo título mayor después de coronarse en 1967 en el British Open. Bob Goalby fue el ganador de 1968, ante su propia sorpresa según sus dichos, y De Vicenzo se quedó en la antesala de una nueva satisfacción deportiva.