Libertad venció a Quilmes

Libertad de Sunchales logró anoche un cómodo triunfo ante Argentino Quilmes por 84 a 56, como visitante, en el partido que completó la disputa de la segunda fecha del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Los parciales fueron 10-16, 23-41 y 32-47.El equipo sunchalense empezó a sacar diferencias desde el segundo cuarto, encontrando distintas alternativas de gol ante un entusiasta elenco cervecero que no pudo repetir la performance del debut.: 9 de Julio 4 puntos; Atlético y Unión 3; Peñarol 2.: Libertad 4 puntos; Quilmes y Ben Hur 3; Independiente 2.LA QUE VIENELa tercera fecha del Preparatorio se disputará entre viernes y domingo, de acuerdo al siguiente detalle: Viernes a las 21:30: Unión de Sunchales vs. 9 de Julio y Libertad de Sunchales vs. Ben Hur.Domingo 20:30: Independiente vs. Argentino Quilmes. 21:30: Atlético vs. Peñarol.POR LIGA ARGENTINA EN SANTA FECon el objetivo de seguir luchando por el "1" de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquetbol, Libertad de Sunchales visitará esta noche a Unión de Santa Fe en el penúltimo duelo por la fase regular. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el gimnasio Angel Malvicino, con el arbitraje de Pablo Leyton y Enrique Cáceres.El equipo de Sebastián Saborido apretó el acelerador en el segundo tiempo para sacar una ventaja de 16 unidades al término del tercer cuarto, cerrando cómodamente el duelo ante Asociación Mitre por 94 a 76, el martes en el Hogar de los Tigres. El aporte ofensivo del juego interno aurinegro fue clave, sobresaliendo Ariel Zago con 19 unidades, aunque el goleador local fue una vez más Bruno Barovero con 24.A los Tigres le quedan ahora dos juegos para cerrar la fase regular de la Conferencia Norte, en la que se ubican segundos, detrás del puntero Hindú de Resistencia. Luego del previsto para esta noche en Santa Fe, recibirá la semana venidera a Talleres de Tafí Viejo.DERROTA EN ALEMANIACon un triple en el último segundo, Japón derrotó a Argentina por 78-77 en la cuarta jornada del Albert Schweitzer Tournament, que se disputa en Mannehim, Alemania, hasta el 7 de abril. Este jueves, desde las 15 (hora de nuestro país), Argentina cerrará la primera fase enfrentando al conjunto alemán.Argentina tuvo un partido irregular ante Japón. Falló en el cierre, recibió un parcial de 11-1 en contra en los dos minutos finales y cayó 78-77 con un triple japonés en el último segundo. Fausto Ruesga (24 puntos más 8 rebotes) y Lucas Reyes (13 puntos más 10 asistencias) fueron nuevamente los destacados desde lo estadístico.