Tiempo de vacunarse para prevenir la gripe

La Provincia recibió las primeras dosis de la vacuna antigripal que serán distribuidas en los distintos efectores provinciales. A la fecha no existen casos confirmados de gripe, es decir que no hay circulación del virus.

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la dirección provincial de Promoción y Prevención de la Salud, informó que llegaron las primeras dosis de la vacuna antigripal para ser distribuidas en los distintos efectores provinciales.

El objetivo es la prevención para reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus Influenza en la población de riesgo en Argentina.

Esta semana, se iniciará la vacunación con el personal de salud de efectores públicos y privados para preservar a los cuidadores. En este grupo también se realiza un relevamiento para verificar que todos cuenten con las vacunas recomendadas.

Una vez finalizada la cobertura al personal de salud, desde la cartera sanitaria se brindarán detalles sobre la continuidad del cronograma de vacunación.



GRIPE

Se manifiesta a través de un cuadro de fiebre alta, tos y dolores musculares que pueden ser leves o moderados. En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen dificultades graves. Sin embargo, el riesgo de desarrollar complicaciones (la más frecuente es la neumonía) aumenta entre los grupos de riesgo.

Para evitar la gripe se recomienda:

- Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, especialmente al regresar a la casa luego del trabajo, la escuela o alguna salida. Si no se cuenta con agua, se puede utilizar alcohol gel al 70% y evitar la concurrencia a espacios cerrados con mucha gente porque ello favorece el contagio de infecciones respiratorias.

- Ventilar bien la casa, espacio laboral o escolar cuando sea posible.

- Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar (preferentemente con el codo) y utilizar pañuelos descartables.

- Aplicarse la vacuna si se pertenece a un grupo de riesgo.