Piden archivar denuncia de Moyano contra Carrió

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La fiscal federal Alejandra Mangano pidió ayer desestimar la denuncia que el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, hizo contra la diputada nacional Elisa Carrió por "incitación a la violencia, instigación a cometer delitos y apología del crimen", tras haberlo llamado "criminal".

Fuentes judiciales informaron a NA que la Fiscalía se expresó de esta forma sobre la presentación que hizo Moyano luego de las declaraciones de Carrió en una entrevista otorgada al diario "El País" de Uruguay, que fueron replicadas en medios nacionales.

"Es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo, seguro. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes", sostuvo Carrió.

Para la Fiscalía, los hechos "no constituyen delito de acción pública, en tanto no encuentran recepción típica en la figuras penales de incitación a la violencia, instigación a cometer delitos y apología del crimen".