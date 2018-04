Golearon Barcelona y Liverpool

El Barcelona, con Messi de titular, puso pie y medio este miércoles en las semifinales de la Liga de Campeones tras golear 4 a 1 a una Roma que regaló dos goles en propia puerta en la ida de los cuartos de final del torneo continental europeo. El veterano Daniele de Rossi abrió el marcador con un gol en propia puerta (38), antes de que su compañero Kostas Manolas hiciera el 2 a 0 (55), para dejar a Gerard Piqué rubricar el 3-0 (59), mientras que Edin Dzeko hizo el tanto del honor (80) y Luis Suárez remachó el 4 a 1 (87).Por su parte, el Liverpool, con cinco Copas de Europa en su legendario palmarés, reverdeció laureles y batió 3 a 0 al Mánchester City -sin el Kun Agüero y con un flojo trabajo de Nicolás Otamendi-, una de las sensaciones del fútbol continental esta temporada, este miércoles en Anfield en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El egipcio Mohamed Salah (12) -que se tuvo que retirar en el minuto 50 con molestias en un muslo-, el inglés Alex Oxlade- Chamberlain (21) y el senegalés Sadio Mané (31) sacudieron en poco más de media hora al gran dominador del fútbol inglés esta temporada. La vuelta de cuartos se jugará el próximo martes en el Etihad Stadium y el City necesitará una remontada histórica para estar entre los cuatro mejores.El Atlético de Madrid recibe este jueves al Sporting de Portugal en la ida de los cuartos de final de la Europa League (16:05 hora argentina) buscando su quinta victoria consecutiva en esta competición, que le siga acercando a la final del torneo. Caídos de la Champions a la Europa League, al igual que le pasó a su rival portugués del jueves, el Atlético busca ahora su tercera corona en esta competición tras las que logró en 2010 y 2012. Con la Liga muy complicada ante un líder, el Barcelona, imparable, la Europa League se ha convertido en un gran objetivo para los hombres de Diego Simeone, que confían en poder encarrilar la eliminatoria en su fortín del Metropolitano, donde todavía no ha cosechado ningún gol en contra en esta competición. A su favor juegan las estadísticas, ya que el Sporting de Portugal nunca ha ganado en competiciones europeas en España, donde perdió nueve encuentros y empató tres, uno de ellos frente al Atlético de Madrid en octavos de este torneo en 2010 (0 a 0). Los rojiblancos empatarían después 2 a 2 en Lisboa, para acabar proclamándose campeones de la Europa League ese año. Simeone acude a este encuentro con la baja sensible de su lateral Filipe Luis, que sufre una fractura de peroné, pero podría recuperar a Sime Vrsaljko y Juanfran Torres, que volvieron a entrenar con el equipo el martes tras sus lesiones musculares. El Cholo probablemente devolverá también a la titularidad a Diego Costa, que jugó unos minutos el domingo frente al Deportivo de La Coruña, tras el golpe que había recibido con la selección española la pasada semana ante Argentina. Los del Atlético "son los claros favoritos y tienen todas las posibilidades de conquistar la Europa League", dijo Jorge Jesus a Marca, pero "somos un equipo con muchos recursos y con calidad. Podemos ganar y pasar la eliminatoria".a las 16:05, RB Leipzig vs. Marsella; Arsenal FC vs. CSKA Moscu y Lazio vs. Salzburgo.