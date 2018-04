Los Pumas 7 en Hong Kong

Los Pumas 7s tendrán este fin de semana en Hong Kong, una nueva oportunidad para revalidar la gran temporada que vienen llevando a cabo en el Circuito Mundial de la especialidad. Afianzados en la quinta posición de la tabla general, los dirigidos por Santiago Gómez Cora buscarán consolidar lo realizado hasta hora y terminar lo más alto posible en un torneo que cobra una importancia relevante por tratarse del último evento antes del sorteo de los grupos para la Copa del Mundo que se disputará en el mes de julio en San Francisco.Instalados en la isla desde el jueves pasado, los capitaneados por Gastón Revol lograron una buena aclimatación y adaptación a las 11 horas de diferencia que hay entre Hong Kong y nuestro país.Los Pumas 7s comparten el grupo D junto con Estados Unidos, Francia y Gales. El debut será el viernes a las 7:00 am ante los Dragones Rojos, en tanto que en la madrugada del sábado, Argentina se medirá ante Francia (0:14 am) y Estados Unidos (4:38 am) para cerrar su lugar en la etapa de grupos.La estadística frente a los rivales de la zona en esta temporada tiene balance positivo, aunque como quedó demostrado en anteriores etapas, cada circuito suele ser diferente.