Festival con títulos en Estudiantes

Este viernes 6 de abril, desde las 22 horas, se llevará a cabo en el Club Estudiantes de nuestra ciudad un festival de boxeo amateur, con la particularidad de que estarán en juego un par de títulos A.M.B.A.P.A y que es organizado de manera conjunta por este nuevo organismo (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs) “Rumbo a México” y el gimnasio Los Angeles Blanco de nuestro medio. La final del torneo se realizará en la Federación Argentina de Boxeo y los ganadores podrán viajar a un evento internacional que se desarrollará en el país Azteca. En la ocasión, habrá 10 peleas aficionadas con púgiles de Rafaela y zona, y las dos últimas serán por los títulos. En semifondo, el crédito local, Fabricio Espósito, de la Escuela de Boxeo Espósito de nuestra ciudad, estará cruzando guantes frente a Mariano Acosta (Colón de Santa Fe). Mientras que en el combate de fondo, el rafaelino Nicolás Blanco (de los Angeles Blanco de Rafaela) se medirá ante Maximiliano Recalde, de Carlos Pellegrini.La cartelera de combates es la siguiente: Emanuel Sánchez (Los Angeles Blanco, Rafaela) vs. Natanael Velázquez (San Justo); Fabián Gómez (Los Angeles Blanco, Rafaela) vs. Nicolás González (Colón de Santa Fe); Carlos Domínguez (Gimnasio Benítez, Rafaela) vs. Ismael Obregón (San Justo); Pedro Suárez (Los Angeles Blanco, Rafaela) vs. Jonatan Peralta (Dogo Box, Rafaela); Franco Torrez (Los Angeles Blanco, Rafaela) vs. Nicolás Mantara (Colón de Santa Fe); Nicolás Morlachi (Los Angeles Blanco, Rafaela); vs. Esteban Vignatti (San Justo); Joel Blanco (Los Angeles Blanco, Rafaela) vs. Pablo Muñoz (Aldao); Maira Sánchez (Los Angeles Blanco, Rafaela) vs. Jesica Aguilar (San Justo); Fabricio Espósito (Esc. De Box Espósito, Rafaela) vs. Mariano Acosta (Colón de Santa Fe) y Nicolás Blanco (Los Angeles Blanco, Rafaela) vs. Maximiliano Recalde (Carlos Pellegrini).