Sancor: va camino a su transformación

La cooperativa más importante y orgullo de Argentina va camino a su transformación. Sancor ha sido durante largos años su embajadora sin acuerdo del Senado, sí con el de millones de usuarios del mundo que la fueron conociendo y prefiriendo. También ha sido central para el desarrollo económico y social de muchos pueblos de Santa Fe y Córdoba. Emblema del cooperativismo hasta que sus conducciones fueron desvirtuando su razón de ser y pasó a zozobrar. Su endeudamiento dicen alcanza a 11 mil millones de pesos, algo así como 500 millones de dólares. Durante el año pasado, el Gobierno de la provincia de Santa Fe apostó al asociativismo con la enorme Fonterra. Sucede que, dicho en criollo, Sancor está floja de papeles para los requisitos de la Unión Europea. En abril de 2016, Luis Contigiani, siendo ministro de la Producción, advirtió que el Gobierno nacional no socorría a Sancor, porque el verdadero interés era su privatización. Hoy afirma: “Gracias al Gobierno de Macri, Sancor no será más Sancor”.La realidad es que hoy el gobierno de Lifschitz, después de tanto esfuerzo, se debe enterar por los diarios de las negociaciones que hablan de Adecoagro. El Gobierno nacional, a través de su ministro de la Producción Francisco Cabrera, colocó a Ignacio Werner ¿cómo testigo y parte? de las negociaciones. Es una verdad a voces que el directorio de Sancor firmó una carta de intención con Adecoagro, cuyo titular, Mariano Bosch, muy amigo del Presidente y cuyo padre es vicepresidente del INTA. El hermetismo sobre lo firmado sería por recato ante una asamblea de socios que el próximo 12 de abril deberá resolver dejar o no de ser cooperativa y vender Sancor a Adecoagro. Primero, trascendió que se trataba de tres plantas a 100 millones de dólares. Ahora irían por la totalidad de la empresa. ¿Todo dentro de los 100 millones de dólares? ¿Y quién paga la deuda?.El titular del gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Héctor Ponce, espera que de aquí a 8-10 días el interesado los convoque a una reunión para conocer el alcance del proyecto que tiene Adecoagro. Ponce aclara que no habrá que esperar gran reestructuración en recursos humanos, dado que ello ya se realizó vía retiros voluntarios. También es cierto que el gremio trabajó con los presidentes comunales donde funcionaban usinas lácteas. Cuatro son las plantas que encontraron su formato: Centeno, Charlone, Coronel Moldes y Brinkmann. Ponce reconoce que hubiese sido importante la continuidad de la cooperativa como tal, pero lo principal es que funcione y se mantenga la fuente laboral. El responsable de los trabajadores de ATILRA se encarga de advertir “los niveles de producción por hombre y por día solo dependen de la inversión que se realice. Setecientos litros de leche por hombre por día es una gran ineficiencia. Se puede llegar a 6 mil litros. El hombre es el mismo, cambia la tecnología con la que cuenta para llegar a tal fin”.En Sunchales todos comentan que lo de Adecoagro es un arreglo entre Sancor y el Gobierno nacional. La empresa que se quede con Sancor debe hacerse cargo del pasivo. Consultados distintos actores sobre si Adecoagro tiene espaldas para ello, la respuesta que más se repite es: “Seguramente sí, pero uno nunca sabe si detrás hay terceros inversores”.Fuentes cercanas a la presidencia de Sancor manifiestan estar tranquilos y confiados sobre el avance en las negociaciones. Creen que en 60-90 días la operación estaría concretada. Hoy Sancor produce 1.100.000 litros diarios, a lo que Adecoagro sumaría 300 mil litros más, lo que colocaría a la empresa cerca del punto de equilibrio de 1.600.000 litros por día. Manifiestan que la cooperativa sí puede integrar una sociedad anónima y podría llegar en un futuro a participar en un 20% del capital accionario.Infobae, 4/4/2018.