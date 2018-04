Copa Davis: hoy será el sorteo en San Juan

Llegó el día, será hoy cerca del mediodía en el salón Tehuel A del Hotel Del Bono Park. Será un paso más para palpitar el gran choque por Copa Davis entre Argentina y Chile.Hasta aquí ningún sobresalto o cuestiones extra tenísticas alteraron la tranquilidad de ambos campamentos.Los capitanes no dejan nada librado al azar y utilizan cada minuto de los entrenamientos para ajustar cada detalle.Aunque nadie lo quiera recordar, no se puede olvidar el último partido jugado en Chile que terminó con un escándalo y vergüenza mayúscula para el Tenis Internacional.En esta oportunidad, con otros actores y otra realidad, todos le bajaron los decibeles al partido e hicieron hincapié de que solo se trata de un encuentro por Copa Davis.De no mediar ninguna sorpresa de último momento, tanto Diego Schwartzmann como Nicolás Jarry tendrán las mayores responsabilidades, por ser los números 1 de cada equipo, de llevar a buen puerto la serie.El proceso duró dos semanas y contó con el trabajo de más de 25 personas de forma simultánea en sus puntos críticos. Se cubrió el parquet del estadio con una membrana plástica para evitar que la humedad dañe a la madera. Sobre ella, se ubicaron placas OSB para distribuir equitativamente la carga de los escombros. Se colocaron cascotes de ladrillo de aproximadamente 4 centímetros de diámetro y, sobre ellos, arena gruesa. Luego de su arribo desde Barcelona, se aplicaron las capas de pastilla y polvo de ladrillo, para finalmente montar los flejes y la red.Daniel Orsanic me transmite una confianza muy grande y por eso estoy acá. Me encanta jugar la Copa Davis. Tengo una linda chance de volver a sentirme bien y ganar partidos nuevamente. Después de lo que me tocó vivir en el 2016 no vivo esta competencia como una presión, sino como una responsabilidad, la de llevar la bandera argentina. Es una responsabilidad linda, con el público alentándote y el cuerpo técnico bancándote en todas. Siempre estuve preparado para jugar todos los partidos que fueran necesarios a cinco sets. Ahora, a tres, tampoco habrá problemas para hacerlo. Estoy a disposición del equipo".