Jaitt no presentó pruebas y se fue corriendo de Tribunales

La mediática Natacha Jaitt protagonizó un verdadero papelón en la Justicia cuando fue a declarar en la causa que busca esclarecer los abusos en el fútbol que se investigan luego de que un menor de las inferiores de Independiente le contara a un psicólogo que era sometido sexualmente a cambio de dinero.

Jaitt fue invitada el sábado pasado al programa de Mirtha Legrand y acusó a periodistas, políticos y personajes de la TV de ser clientes de la red de pedofilia por la que está detenido el RRPP Leo Cohen Arazi y el árbitro Martín Bustos, entre otros. Sin embargo, nada de eso pudo sostener ante la fiscal María Soledad Garibaldi.

Fuentes judiciales informaron a Todo Noticias que cuando a Jaitt le preguntaron por la acusación que lanzó contra el periodista Carlos Pagni, la mediática se desmintió: "Yo dije CP por Carlos Pérez, no Pagni, así que no respondo por Pagni".

La fiscal le preguntó a Jaitt qué empresa la contrató para hacerle seguimientos al columnista de La Nación, tal como ella había contado en el programa de Mirtha Legrand, y la mediática evitó responder al respecto.

Después, le pidieron que ampliara sus dichos del programa durante el minuto 32 de emisión, cuando dijo que había colocado una cámara en Recoleta que grabó las 24 horas durante un año. Jaitt se quedó callada y no dio ninguna respuesta.

Las autoridades judiciales le preguntaron después si había recibido asesoramiento para hacer esa aparición en TV y la mediática tampoco respondió nada.

El mayor papelón, sin embargo, llegó después cuando la fiscal le preguntó si quería agregar algo más a su declaración. Entonces, la letrada procedió a contarle todas las preguntas que le iba a hacer y Jaitt se "levantó intempestivamente".

"No siendo para más, tras la huída de la deponente sin que la oficial del piso la frenara, se da por terminado el acto", detalla la transcripción oficial de la declaración.

Jaitt había prometido ir a declarar "toda la verdad" tres días después de haberse sentado en la mesa de Mirtha Legrand.