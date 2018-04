Los municipales cerraron una paritaria mejor que los provinciales

Final feliz: en el encuentro realizado el día de ayer entre FESTRAM y los representantes de intendentes y presidentes comunales, se llevó a un acuerdo. Es más: es mejor a la propuesta que habían aceptado UDA, AMET y la UPCN en la Provincia, con lo que se abre una incógnita con lo que pueda llegar a pasar a partir de ahora en esa "paritaria reflejo", que viene sumamente complicada (ver página 8).Es así que ayer se resolvió un incremento salarial del 18% a aplicar de la siguiente manera: habrá un 10% en el mes de marzo (pagaderos en este mes de abril, seguramente por planilla complementaria) y otro 8% en el mes de agosto (pagaderos en septiembre). Además, se acordó un incremento garantizado de $ 2.800 ($ 1.500 en marzo y $ 1.300 en agosto con cláusula gatillo).La cláusula gatillo había sido garantizada en la primera reunión. Ahora, tiene una doble variable:a) Si al momento de liquidar los sueldos del mes de julio la variación del Indice de Precios al Consumidor del IPEC superara el 10% acumulado, se incorporará la diferencia a esa liquidación y se quitará del porcentaje previsto para el segundo tramo (8%).b) A partir del mes de septiembre, cuando la variación acumulada del IPC supere el 18%, se ajustará la diferencia en el mes subsiguiente.COCCO, "DENTRO DE LA LOGICA"En diálogo con LA OPINION, Darío Cocco, Secretario General del SEOM y miembro paritario de la FESTRAM, comentó que "creemos que ha sido un arreglo lógico, dentro de las condiciones que se imponen a nivel nacional y provincial, donde hay una presión muy grande para que los acuerdos paritarios y convenios colectivos no superen el 15% -y en algunos casos, un 12-, haber podido romper el techo con un 18% y con cláusula gatillo, con un mínimo garantizado, para nosotros fue importante. Seguramente, no podremos compensar la pérdida del poder adquisitivo de los empleados municipales y comunales de este tiempo. Pero era lo posible dentro de los márgenes de negociación que tenemos en este año, y dentro de un montón de factores que están influyendo en las paritarias directamente, como el Consenso Fiscal que le quita recursos a la Provincia y a los Municipios y Comunas"."Hay que agradecerle a todos los trabajadores, por el esfuerzo y porque que han acompañado todas las medidas gremiales", indicó y culminó: "hay que ver como podemos salir en este contexto del país. Hay dos economías: una que nos presiona a los trabajadores para que las paritarias no superen el 15% y otra que libera las tarifas".Claudio Leoni, titular de la FESTRAM expresó que "logramos llegar a un acuerdo que permitió contemplar la realidad de nuestro sector y no quedar encerrados en políticas extrañas" En el mismo sentido, aseguró que "fue importante avanzar en una paritaria que nos permitió discutir nuestra realidad con los intendentes".No obstante, el dirigente gremial aclaró que "lamentablemente la paritaria no resuelve el problema del salario de los trabajadores, que no depende de nosotros. Lo que creemos es que hemos hecho un acuerdo que es satisfactorio para esta situación. Desde la paritaria no se manejan los temas que son ajenos a la pérdida del poder del salario y que están en manos de la política económica y no de los trabajadores", aseguró.Por su parte, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano, destacó que "afortunadamente pudimos cerrar la negociación paritaria, que fue más dura de lo esperado con una reunión que se extendió durante toda la tarde". Tras el encuentro, sin ocultar cierto cansancio, la funcionaria resaltó que "estamos conformes con el resultado de las paritarias, es muy bueno para los municipios y comunas que no estábamos en condiciones de soportar más paros y para los trabajadores que con marzo terminado no sabían cuál podía ser el aumento y cuándo lo podían cobrar en forma efectiva".Por último, Basano indicó que "queda resolver detalles del acuerdo" y que el mismo fue enviado al Ministerio de Trabajo de la Provincia porque aún, en el marco del conflicto, rige la conciliación obligatoria.